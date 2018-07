Halloween 2018: Jason Blum spiega perché il nuovo film "non è un reboot"

Il produttore di Halloween 2018, Jason Blum, non considera il nuovo film un reboot.

Jason Blum produttore di Halloween 2018 non considera il prossimo film un reboot. L'originale Halloween è diventato un classico dopo la sua uscita nel 1978, con una costruzione della suspense magistrale da parte del regista John Carpenter, che ha incredibilmente ridotto il "gore" ai minimi termini, senza dimenticare l'iconica colonna sonora ancora di Carpenter, paragonabile a colonne sonore storiche come Profondo rosso dei Goblin e il "Tubular Bells" del classico L'esorcista e naturalmente l'interpretazione della "scream queen" Jamie Lee Curtis.

Dopo un primo sequel scritto da Carpenter (Halloween 2 - Il signore della morte), il franchise ha proseguito con ulteriori sequel dalla qualità piuttosto altalenante, e con trame che hanno portato a improbabili svolte di trama, vedi un culto segreto di druidi che adora Michael Myers in Halloween VI: la maledizione di Michael Myers o la versione "streaming" di Halloween - La resurrezione per uno dei peggiori capitoli della saga.

La conclusione del franchise sembrava giunta al temrine nel 2002 con la morte del personaggio di Laurie Strode nell'ottavo Halloween, ma lo sceneggiatore e regista Rob Zombie ha tentato un rilancio del franchise nel 2007 con il remake Halloween - The Beginning seguito da Halloween 2 del 2009 che ha concluso la rivisitazione molto personale e butale di Zombie dell'iconico Michael Myers. Dopo il dittico firmato da Zombie, il franchise di Halloween sembrava davvero concluso, fino alla scorso settembre, quando il regista David Gordon Green ha annunciato che la Curtis avrebbe ripreso il ruolo di Laurie Strode per un nuovo sequel di Halloween. Ora con il film previsto nei cinema a ottobre e un primo trailer molto promettente, il produttore Jason Blum ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety sul ritorno dell'icona slasher Michael Myers.

Una delle cose che Blum ha voluto ribadire ai fan del franchise è che il nuovo film di Halloween non è un "reboot". Il prolifico produttore di film horror dietro a successi come Scappa - Get Out e Split, dice che il mix di talenti coinvolti con il nuovo Halloween sfida l'etichetta "reboot".

Il modo per attirare la gente non è il reboot. Il termine mi fa rizzare i peli sulla nuca, quello che stiamo facendo con Halloween è, suppongo, userò il termine "reinvenzione". Il reboot sembra così aziendale. Il modo in cui abbiamo approcciato Halloween è stato quello fare quello che abbiamo fatto con molti altri film. David Gordon Green e Danny McBride non sono noti per l'horror, Jordan Peele non era conosciuto per l'horror prima di Scappa - Get Out, quindi penso che abbiamo avuto molto successo mescolando generi di persone, non di film, il film è un film diretto e spaventoso, quindi penso che abbiamo una versione molto originale con David Gordon Green e Danny, e avere Jamie Lee Curtis e John Carpenter nel mix per me è stato il punto di partenza.

Con la produzione del film in via di completamento, Blum ha aggiunto di essere soddisfatto del risultato finale.

Sono grato per come abbiamo portato nuovi talenti e talenti dall'originale di nuovo insieme in un modo strategico per rendere quello che penso sia un film fantastico. I fan dovranno dirmi se la pensano così anche loro, ma penso che saranno molto felici.

Jamei Lee Curtis sembra certamente entusiasta di questo Halloween "reinventato", poiché l'abbimao vita molto impegnata sui social media per aggiornare i fan sullo stato di avanzamento del film durante la produzione, e l'attrice proseguirà questa partecipazione presenziando al panel del Comic-Con di San Diego alla fine di questo mese. In attesa di un nuovo trailer e di nuovi dettagli sulla trama, quello che sappiamo per certo è che il nuovo sequel ignorerà ogni sequel della serie ricollegandosi direttamente all'originale di Carpenter, rivelando che Laurie e Michael Myers in realtà non sono fratelli.

