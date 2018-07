Star Wars: il regista James Gunn consiglia l'analista ai fan più aggressivi

Di Pietro Ferraro giovedì 5 luglio 2018

James Gunn incoraggia terapia psicologica per i fan "intossicati" di Star Wars.

Jemas Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, suggerisce ai fan più aggressivi di Star Wars di andare in analisi. Il fandom di "Star Wars" è molto vasto e trasversale per età e gusti, ad esempio ci sono alcuni che arrivano a preferire la trilogia prequel alla trilogia originale, ma con l'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson c'è stata una spaccatura enorme, anche se in realtà sembra che l'ottavo film di Star Wars in realtà non sia il vero problema dietro ad alcuni ingiustificabili comportamenti tenuti da alcuni "fan" in rete.

C'è stato un livello di acredine notevole attorno al fandom di Star Wars per quasi due decenni, dall'uscita di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma di George Lucas, e sono stati in particolare due gli attori che hanno subito il peso del contraccolpo di quei film nel corso degli anni: Jake Lloyd che all'epoca interpretava il piccolo Anakin Skywalker e Ahmed Best, l'attore che ha interpretato Jar Jar Binks, quest'ultimo dopo aver interpretato la trilogia prequel ha combattuto con la depressione arrivando a pensare al suicidio, Best ne ha parlato recentemente su Twitter.

In risposta alla rivelazione di Best, il regista James Gunn ha commentato su Twitter che nessuno, compresi i fan di Star Wars, dovrebbe attaccare personalmente qualcuno per un'interpretazione poco gradita o un film che non è piaciuto. Una cosa è criticare un'interpretazione, ma un'altra cosa è attaccare qualcuno sul piano personale

Star Wars (o qualsiasi film) può essere importante per te, ma non ti appartiene. Se la tua autostima dipende da cosa pensi dell'attuale Star Wars, o la tua infanzia è rovinata perché non ti piace qualcosa in un film, VAI IN ANALISI.

L'attrice Kelly Marie Tran, che interpreta Rose Tico in "Gli Ultimi Jedi" ha recentemente lasciato i social media dopo prolungate molestie da parte dei fan. Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore di Mission: Impossible - Fallout, ha recentemente rivelato che gli attacchi personali che Johnson ha ricevuto negli ultimi mesi lo hanno dissuaso dal voler dirigere mai un film di Star Wars.

Tanto per rendersi conto del livello di coinvolgimento estremo di alcuni fan, ci sono state campagne attive per sabotare il film Solo: A Star Wars Story di Ron Howard non per l'effettiva qualità del film, ma solo a causa di come è stato approcciato il personaggio di Luke Skywalker di Mark Hamill in "Gli ultimi Jedi", nonostante il fatto non trascurabile che i due progetti abbiano poco o niente in comune. Naturalmente si potrebbe proseguire ad oltranza con petizioni varie, vedi quella di cancellare "Gli ultimi Jedi" dal canone ufficiale di Star Wars o addirittura un intero sito messo su per portare avanti una campagna per finanziare un remake di Star Wars 8 a spese dei fan.

Fonte: James Gunn / Bleeding Cool