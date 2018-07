CinéCiak d’Oro 2018, i vincitori

Di Federico Boni giovedì 5 luglio 2018

Ciak premia le 'commedie' dell'anno.

Ciak d'Oro 2018, i vincitori - Chiamami col tuo nome miglior film Ammore e Malavita e Chiamami col tuo nome si dividono i Ciak d'Oro 2018. Archiviati i Ciak d'Oro, assegnati il mese scorso, il mensile di cinema diretto da Piera Detassis ha assegnato anche i “CinéCiak d’Oro”, premi alla commedia arrivati alla loro settima edizione. La premiazione si svolgerà questa sera, nell’ambito di “Ciné - Giornate estive di Cinema”, alle ore 21.15 con un evento aperto al pubblico, in piazzale Ceccarini a Riccione, e in streaming sul sito www.cinegiornate.it.



Vincenzo Salemme, premiato come Absolute Comedian e Maurizio Nichetti, che riceve il CinéCiak d’oro classic, guidano il listone dei vincitori, con il premio Best Comedian assegnato a Sabrina Impacciatore per A casa tutti bene, Diana del Bufalo eletta Rivelazione dell’anno con Puoi baciare lo sposo e Lucia Ocone incoronata 'colpo di fulmine' della redazione grazie a Metti la nonna in freezer.

Un'edizione che ha voluto premiare il talento, i volti e le storie originali, che sanno osare la diversità e terreni divergenti, innovativi come il fantasy, l’animazione, il tono grottesco e la risata al femminile, con tanto di omaggio a Lina Wertmuller, magnifica novantenne innovatrice della commedia italiana.