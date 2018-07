Stasera in tv: "Il bersaglio della vendetta" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 6 luglio 2018

Rai 2 stasera propone "Il bersaglio della vendetta", film poliziesco del 2017 diretto da Marcus O. Rosenmüller e interpretato da Tim Bergmann, Felicitas Woll, Ulrich Tukur e Michael Schenk.





Cast e personaggi

Tim Bergmann: Oliver von Bodenstein

Felicitas Woll: Pia Kirchhoff

Ulrich Tukur: Dirk Stadler

Michael Schenk: Kai Ostermann

Kai Scheve: Dr. Henning Kirchhoff

Simon Schwarz: Andreas Neff

Sybille J. Schedwill: Kathrin Fachinger

Mira Bartuschek: Dr. Kim Freitag

Saskia Rosendahl: Helen Stadler

Stefan Murr: Jens-Uwe Hartig

Stephan Kampwirth: Dr. Simon Burmeister

Tanja Wedhorn: Bettina Hesse

Johanna Gastdorf: Renate Rohleder

Robert Hunger-Bühler: Dr. Ulrich Hausmann

Sven Walser: Konstantin Faber

Peter Lerchbaumer: Joachim Winkler

Richard van Weyden: Christian Kröger

Ralph Kretschmar: Erik Stadler

Wolfgang Häntsch: Martin Probst

Bettina Hoppe: Verkäuferin

Anabel Möbius: Lis Wenning

Uta-Maria Schütze: Lydia Winkler

Hedi Kriegeskotte: Bodensteins Schwiegermutter

Denis Schmidt: Patrick Schwarzer

Shadi Hedayati: Hürmet Schwarzer

Stefanie Siebers: Kirsten Stadler

Anna Kubin: Susanne Strelitz





La trama

Un cecchino uccide tre persone in rapida successione (una donna anziana, una commessa in una panetteria ed un uomo) che a prima vista sembrano non avere nulla in comune. I media riportano la notizia e battezzano il killer come il "Cecchino del Taunus". Nell'opinione pubblica si diffonde paura e incertezza, una situazione che porta gli investigatori Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) e Kai Ostermann (Michael Schenk) in una corsa contro il tempo per identificare e catturare il killer. I due investigatori ricevono il supporto di un profiler dell'Ufficio di Investigazione Statale (LKA), che crede che in questo caso la polizia abbia bisogno si un lavoro investigativo non convenzionale.





