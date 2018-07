Lo Schiaccianoci 'diretto da' Lasse Halstrom e Joe Johnston, la decisione DGA

Di Federico Boni venerdì 6 luglio 2018

Inedita decisione presa dalla Director's Guild of America.

Rara decisione presa dalla Director's Guild of America. Lo schiaccianoci e i quattro regni, live-action Disney in uscita a novembre, avrà ufficialmente due registi. Lasse Halstrom e Joe Johnston. Entrambi, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, potranno comparire nei titoli di coda.

Halstrom aveva completato le riprese del film nel gennaio del 2017, ma a dicembre la Disney ha voluto nuove riprese sceneggiate da Tom McCarthy. Halstrom non è potuto tornare sul set ed è stato a quel punto sostituito da Johnston. Tuttavia, Halstrom ha mantenuto il controllo del processo di post-produzione e ha pubblicamente elogiato Johnston per i suoi precedenti lavori con gli effetti visivi e per le riprese aggiuntive effettuate.

La regola della DGA per quanto riguarda i film con più registi sono solitamente stringenti. A meno che i due registi non abbiano lavorato insieme in passato o condividano una visione comune, come i fratelli Coen o Phil Lord e Chris Miller, solo un regista può guadagnare il credit "Diretto da". Se un secondo regista viene proposto per le riprese, è proprio la DGA a decidere chi avrà suo il credit in base a vari fattori, incluso il numero di giorni lavorativi. Una recente decisione ha riguardato Bryan Singer, che ha mantenuto il suo credit per Bohemian Rhapsody, sebbene sia stato sostituito da Dexter Fletcher.

Nonostante abbia lavorato sul film quasi tre volte più a lungo di Johnston, Halstrom si è affrettato a offrire il credit a Johnston, con la DGA che ha voluto ufficializzare l'inedita 'coppia'.

