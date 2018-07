Ricchi di Fantasia: trailer e foto dellla commedia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli

Di Pietro Ferraro venerdì 6 luglio 2018

Ricchi di Fantasia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Francesco Miccichè nei cinema italiani dal 27 settembre 2018.

Il 27 settembre 2018 arriva nei cinema d'Italia la commedia Ricchi di Fantasia, opera seconda del regista Francesco Miccichè che torna sul grande schermo dopo l'esordio nel 2015 con Loro chi?.

Ricordate Eccezzziunale... veramente interpretato da Diego Abatantuono? In uno degli episodi del film Franco, venditore d'auto milanese, interpretato da Abatantuono, è vittima di uno scherzo crudele ordito dagli amici del bar che falsificano una schedina facendo credere a Franco di aver fatto un tredici al Totocalcio. In Ricchi di Fantasia Sergio, ex geometra declassato a carpentiere, è vittima di uno scherzo colleghi che decidono di fargli credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria.





Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Il cast è completato da Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo e Paolo Calabresi.

Il film è stato girato in Puglia con riprese a Polignano a Mare e Monopoli (in provincia di Bari), Carovigno (in provincia di Brindisi) e Accadia (in provincia di Foggia).

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, è una distribuzione 01 Distribution ed è stato realizzato col supporto logistico di Apulia Film Commission.