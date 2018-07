Stasera in tv: "La Piccola Principessa" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 7 luglio 2018

Italia 1 stasera propone "La piccola principessa", film drammatico del 1995 diretto da Alfonso Cuarón e interpretato Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwimmer e Arthur Malet.





Cast e personaggi

Liesel Matthews: Sara Crewe

Eleanor Bron: Miss Maria Minchin

Liam Cunningham: Capitano Crewe, Principe Rama

Rusty Schwimmer: Amelia Minchin

Arthur Malet: Charles Randolph

Vanessa Lee Chester: Becky

Errol Sitahal: Ram Dass

Heather Deloach: Ermengarda

Taylor Fry: Lavinia

Darcie Bradford: Jesse

Doppiatori italiani

Lara Parmiani: Sara Crewe

Valeria Falcinelli: Miss Maria Minchin

Marco Balbi: Capitano Crewe, Principe Rama

Adele Pellegatta: Amelia Minchin

Riccardo Lombardo: Charles Randolph

Emanuela Pacotto: Becky

Alberto Mancioppi: Ram Dass

Daniela Fava: Ermengarda

Anna Bonel: Lavinia

Jenny De Cesarei: Jesse

Marcella Silvestri: Rosemary

Patrizia Scianca: Spazzacamino

Sergio Romanò: Signor Barrow

Stefano Albertini: Monsier Durface

Gianni Quillico: Frances

Elda Olivieri: Lottie

Lisa Mazzotti: Panettiera

Raffaele Farina: John Randolph

Maddalena Vadacca: Ruth

Tullia Piredda: Maya

Monica Bonetto: Donna dei fiori

Marcello Cortese: Dottore

Irene Scalzo: Ragazzo Ricco

Graziella Porta: Mabel

Alessandra Felletti: Betsy

Adriana Libretti: Gertrude

Paola Messina: Jane





La trama

Quando suo padre si arruola per combattere per gli inglesi nella prima guerra mondiale, la giovane Sara Crewe si reca a New York per frequentare lo stesso collegio frequentato da sua madre. Presto si scontra con la severa direttrice, Miss Minchin, che tenta di soffocare la creatività e il senso di autostima di Sara. La convinzione di Sara che "ogni ragazza è una principessa" verrà messa ulteriormente alla prova quando arriva la notizia che suo padre è stato ucciso in azione e il suo patrimonio è stato sequestrato dal governo britannico.





Curiosità



Il film è ispirato all'omonimo romanzo per ragazzi scritto da Frances Hodgson Burnett e remake del film di Walter Lang La piccola principessa del 1939 con Shirley Temple.



Come il personaggio interpretato, anche l'attrice bambina Liesel Matthews (Sara) proveniene da un ambiente molto ricco. Matthews (il cui vero nome era Liesel Pritzker) è nipote del facoltoso industriale A. N. Pritzker e nipote di Jay Pritzker, che ha fondato la catena Hyatt Hotel. Dopo una disputa familiare e una causa sostenuta durante i suoi vent'anni, Liesel ha ricevuto circa 500 milioni di dollari della fortuna della sua famiglia. Successivamente è diventata una filantropa, tra l'altro, in India (un paese molto amatao anche dal suo personaggio Sara) e ha creato diverse associazioni di beneficenza educative e di sviluppo.



I personaggi della storia di Sara, il principe Rama, sua moglie Sita e il malvagio Ravana, provengono tutti dall'antico poema epico indiano "Il Ramayana".



I negozi sulla strada principale del film prendono il nome da vari membri della troupe.



Il nome della scimmia di Ram Dass è Hanuman, che è il nome del dio scimmia che aiutò il principe Rama a salvare Sita da Ravana nel "Ramayana".



Mentre Sarah corre per la strada a conclusione del film, il nome di uno dei negozi per strada è A.C. Blomquist & Co.. Alan C. Blomquist è stato il produttore esecutivo del film.



Questo film segna il debutto cinematografico dell'attrice brasiliana Camilla Belle che in seguito reciterà anche in Il mondo perduto - Jurassic Park, The Patriot, Chiamata da uno sconosciuto, 10.000 A.C. e Push.



Nella fiaba che Sara racconta durante tutto il film, i protagonisti sono interpretati dai suoi genitori, il principe è interpretato da suo padre (Liam Cunningham), e la principessa dalla sua defunta madre (Alison Moir).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Patrick Doyle (Il diario di Bridget Jones, Harry Potter e il calice di fuoco, Cenerentola, Assassinio sull'Orient Express).



TRACK LISTINGS:

1. Ramayana: A Morning Raga

2. Children Running

3. Cristina Elisa Waltz

4. The Miss Minchin School For Girls

5. Knowing You By Heart

6. Breakfast

7. Letter To Papa

8. Angel Wings

9. False Hope

10. The Trenches

11. Crewe And The Soldier

12. Alone

13. The Attic

14. On Another's Sorrow

15. The Shawl

16. Tyger Tyger

17. Compassion

18. For The Princess

19. Kindle My Heart

20. The Locket Hunt

21. Midnight Tiptoe

22. I Am A Princess

23. Just Make Believe

24. Touched By An Angel

25. Emilia Elopes

26. The Escape

27. Papa!

28. The Goodbye