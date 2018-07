Star Wars 9: Mark Hamill lancia il conto alla rovescia per l'uscita del film

Di Pietro Ferraro sabato 7 luglio 2018

Mark Hamill ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia per Star Wars 9.

Mark Hamill ha dato il via ufficiale al conto alla rovescia per l'uscita nelle sale di Star Wars 9. In queto momento ci sono polemiche e mal di pancia intorno al franchise di Star Wars. "Gli ultimi Jedi" ha diviso i fan e in alcuni casi ha portato ad estremizzazioni davvero poco comprensibili. Nonostante l'atmosfera un po' tesa, il capitolo finale di questa nuova trilogia sta arrivando l'anno prossimo e Luke Skywalker stesso ha iniziato a contare i giorni che mancano al suo arrivo.

Mark Hamill ha condiviso su Twitter uno screenshot da un sito web che ha un orologio che conta i giorni che ci dividono da Star Wars: Episodio IX in arrivo il 20 dicembre 2019. Al momento del suo post mancavano esattamente 532 giorni, 11 ore, 56 minuti e 58 secondi. Hamill ha anche deciso di allegerire un po' l'atmosfera creatasi creando un nuovo hashtag per la prossima puntata della saga.

Chi sta contando? #9WillBeFineAllInGoodTime"

J.J. Abrams, che ha diretto Star Wars: Il risveglio della Forza, è tornato per dirigere il nono capitolo, che non ha ancora un titolo ufficiale. Abrams è riuscito a rilanciare il franchise con Star Wars 7 dopo una pausa di 10 anni seguita alla controversa trilogia prequel. Ancora una volta Abrams è in una posizione poco invidiabile poiché avrà il compito di riunire i fan dopo il divisivo episodio di Rian Johnson.

Nonostante Mark Hamill abbia espresso il suo disaccordo con l'approccio del regista Rian Johnson al personaggio di Luke Skywalker in "Gli Ultimi Jedi", da allora l'attore ha elogiato il film e il regista. Non è chiaro al momento se Hamill tornerà nell'Episodio IX, probabilmente come Fantasma di Forza, ma questo conto alla rovescia mostra che l'attore resta un legame saldo tra i fan e la saga. Attualmente l'unica notizia confermata è il casting dell'attrice Keri Russell che ha dichiarato di essere a bordo in un ruolo non specificato.

Star Wars 9 inizierà le riprese questa estate e attualmente è l'unico film ufficialmente annunciato da Lucasfilm nel suo calendario di uscite. Lo studio ha inoltre annunciato la trilogia di Rian Johnson e la serie di film di David Benioff e D.B. Weiss, anche se nessuno dei due progetti è fornito di date di uscita ufficiali. Progetti come gli spin-off di Obi-Wan e di Boba Fett sono in sviluppo, ma dopo la deludente performance al box-office di Solo: A Star Wars Story c'è un po' d'incertezza.

Potete controllare il countdown in tempo reale QUI.





Fonte: Mark Hamill