The Predator: le nuove riprese hanno aggiunto collegamenti ai film precedenti

Di Pietro Ferraro sabato 7 luglio 2018

Trapelati dettagli sulle riprese aggiuntive del sequel / reboot "The Predator".

Oltre a modificare una grossa parte del terzo atto, le recenti riprese aggiuntive del sequel / reboot The Predator di Shane Black hanno aggiunto ulteriori connessioni con i film precedenti della serie. Il primo trailer di The Predator, che non ha entusiasmato i fan, ha rivelato la trama che coinvolge un gruppo di veterani di guerra traumatizzati che devono affrontare i Predator in una piccola città. Ad un certo punto entra in gioco il governo e viene rivelato che questi iconici cacciatori alieni si stanno aggiornando / potenziando con nuove abilità da ogni pianeta su cui cacciano.

Le riprese aggiuntive The Predator, che subirà anche una post-conversione in 3D, sono state il risultato di alcune proiezioni di prova che sembra abbiano confuso gli spettatori con un mix di azione, horror e umorismo infuso dal regista Shane Black (The Nice Guys), ma sembra che gli spettatori volessero un tono più serioso e meno ironico.

The Predator rivelerà anche che il governo conosce da decenni i Predator e ne hanno persino catturato uno per comprenderne la tecnologia. Questa operazione è conosciuta come "Project: Stargazer" e ora il sito AVP Galaxy afferma che le nuove riprese hanno anche aggiunto più connessioni al passato del franchise. Il personaggio dello scienziato di Olivia Munn vedrà alcune foto sgranate dei primi due film, oltre alla lancia del cacciatore di Predator 2 e alla lancia della coda di Xenomorfo brandita da Alex in Alien Vs Predator.

The Predator quindi confermerà e rafforzerà l'inclusione nel canone ufficiale di Alien vs. Predator, dopo i dubbi sorti a seguito degli eventi visti nei prequel di "Alien" di Ridley Scott. Ricordiamo che "Project: Stargazer" sarà anche il soggetto di un romanzo prequel ispirato a The Predator che uscirà in conomitanza con il film, che arriverà nelle sale italiane il 27 settembre 2018.

Fonte: AVP Galaxy