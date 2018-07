Come d'Incanto 2, Amy Adams: 'ci stiamo lavorando'

Di Federico Boni sabato 7 luglio 2018

Amy Adams è pronta a tornare sul set Disney per girare Come d'Incanto 2.

Disenchanted, Adam Shankman alla regia di Come d'Incanto 2 Sarà il regista di Hairspray e Rock of Ages a dirigere Disenchanted. 11 anni dopo i 340,487,652 dollari incassati dal titolo originale, che la lanciarono nell'Olimpo di Hollywood, Amy Adams ha confermato che Come d'Incanto 2, Disenchanted il titolo in inglese, si farà.

Intervistata sull'argomento nel corso della trasmissione The Talk, la diva si è detta pronta a tornare sul set per il sequel Disney. 'Sono assolutamente d'accordo. Ci stiamo lavorando, quindi me lo auguro'.

Sono quasi 5 anni che si parla di Come d'Incanto 2, con Anne Fletcher all'epoca alla regia e J. David Stem e David N. Weiss allo script. Ora la palla sarebbe passata ad Adam Shankman. Ad affiancare la Adams, 5 volte nominata agli Oscar ma mai uscita vittoriosa, nel lontano 2007, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey e Susan Sarandon.

Fonte: Deadline