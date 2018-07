Spider-Man: Un nuovo universo, c'è anche Nicolas Cage

Di Federico Boni sabato 7 luglio 2018

Nic Cage csarà Spider-Man Noir!

Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuovo trailer italiano del film d'animazione Sony Il nuovo lungometraggio d'animazione Sony dedicato a Spider-Man arriva nei cinema italiani il 20 dicembre 2018. Novità in casa Spider-Man: Un nuovo universo, primo titolo animato interamente dedicato all'Uomo Ragno. Nicolas Cage presterà infatti la propria voce al personaggio di Spider-Man Noir, versione dark di Peter Parker. Discussing Film ha pubblicato la notizia, poi confermata da Collider. Cage doppierà anche Superman in Teen Titans Go! - The Movie.

Scritto da Phil Lord e Christopher Miller, menti creative di The LEGO Movie e 21 Jump Street, Spider-Man: Un nuovo universo è diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La pellicola racconterà le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità dello Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. A doppiare il giovane protagonista Shameik Moore, star di The Get Down and Dope, affiancato da Liev Schreiber, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Lily Tomlin, Hailee Steinfeld e Jake Johnson.

Il film, che punta a diventare saga animata, uscirà il 20 dicembre.