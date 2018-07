IT: l'action figure "NECA" del nuovo Clown Pennywise di Bill Skarsgård

Di Pietro Ferraro sabato 7 luglio 2018

NECA rivela le immagini della nuova action figure ispirata al nuovo Clown Pennywise dell'horror campione d'incassi "IT".

Il capolavoro IT di Stephen King, dopo la miniserie tv degli anni '90 con un memorabile Tim Curry, è approdato sul grande schermo lo scorso anno in un nuovo adattamento che ha sbancato il box-office, diventando l'horror di maggior incasso di sempre scalzando classici come Il Sesto Senso, Lo Squalo e L'esorcista.

IT 2: nuova foto ufficiale del cast Iniziate le riprese del sequel horror "IT 2" per un'uscita nei cinema fissata al 6 settembre 2019.

Una delle sorprese del nuovo "IT" è stato l'attore Bill Skarsgård che ha raccolto il testimone da Tim Curry e si è calato nei panni del nefasto Clown Danzante Pennywise per una caratterizzazione magistrale, che ci ha ricordato il passaggio di testimone tra il Joker di Jack Nicholson e quello di Heath Ledger, un approccio classico e uno moderno, diversi e complementari all'interno dell'immaginario horror.

Dopo l'annuncio ecco finalmente le immagini della nuova action figure NECA ispirata al nuovo Pennywise di Bill Skarsgård ed è davvero strepitosa per dettagli e accessori. La figure di 17 cm circa viene fornita con parti intercambiabili, un palloncino rosso e la barchetta di carta del povero Georgie.

La figure completamente articolata indossa il nuovo costume decorato e baroccheggiante di Pennywise ed è fornita con ben tre teste intercambiabili con diverse espressioni.

Segnaliamo che sono appena iniziate le riprese del sequel IT 2 previsto nei cinema il 6 settembre 2019.

