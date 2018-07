Star Wars: un nuovo fumetto "fanmade" paragona i fan molesti a Kylo Ren

Di Pietro Ferraro domenica 8 luglio 2018

Un recento fumetto "fanmade" descrive la storia dei troll di Star Wars che hanno contrassegnato la saga.

Un recente fumetto realizzato da un fan riassume la storia dei "troll" di Star Wars che nel corso degli anni hanno attaccato gli attori e i creatori dietro il franchise che dichiarano di amare. Il fumetto suggerisce che il vero motivo per cui questi troll hanno così tanto odiato Star Wars: Gli Ultimi Jedi è che si sono rivisti nel malvagio e tormentato Kylo Ren, e che non gli piaceva quello che il film gli stava mostrando poichè in realtà riguardava loro stessi.

Le lamentele e le polemiche dei fan sono parte integrante di qualsiasi fandom, ma i troll di Star Wars sembrano aver avuto un inatteso slancio durante lo scorso anno. In precedenza le lementele si limitavano ad alcuni personaggi e al loro essere particolamente "fastidiosi", vedi Jar Jar Binks e il giovane Anakin Skywalker, ma recentemente le lamentele si sono trasformate in vere e proprie aggressioni verbali prendendo una svolta inquietante con commenti di tipo razzista e sessista; tanto per intenderci "troppa" diversificazione etnica nei cast e "troppe" donne protagoniste, insomma roba da medioevo. Questi attacchi non sono rimasti sporadici commenti sui social media o in qualche forum, ma sono diventati personali e mirati, tanto da costringere vari attori di Star Wars, vedi Kelly Marie Tran e Daisy Ridley, a chiudere i loro account su Instagram a causa di un effluvio di molestie.

Il fumetto di Andrew Dobson, pubblicato su Twitter, ricorda sia le recenti molestie del cast dell'attuale trilogia di Star Wars che gli attacchi all'attore Ahmed Best di Jar Jar Binks, che lo hanno portato alla depressione e sull'orlo del suicidio, come ha rivelato recentemente lo stesso Best su Twitter.

Il paragone tra alcuni fan molesti di Star Wars e un'anima in pena piena di rabbia e frustrazione qual'è il personaggio di Kylo Ren calza a pennello ad una certa tipologia di troll, che si sentono portatori di verità assolute in lotta contro un "sistema" da cui si sentono avulsi, pur anelandone una partecipazione quasi compulsiva. Come Kylo Ren anche i troll di Star Wars sono distruttivi e ossessivamente legati ad un passato che alla fine finisce per diventare una catena più che un punto di riferimento su cui basare le proprie convinzioni, che alla fine diventano "dictat" sempre più aggressivi.

Per fortuna social media a prescindere, con petizioni varie e addirittura un sito lanciato per finanziare un remake de "Gli Ultimi Jedi", Disney e Lucasfilm proseguono con l'idea di "diversità" nel suo significato più ampio, così come nel rendere le donne sempre più protagoniste di "universi" al maschile, dopotutto l'amata Principessa Leia di Carrie Fisher era tutt'altro che una "damigella in pericolo" nell'originale Star Wars, diventando all'epoca un'icona per tante ragazze.

Nel frattempo JJ Abrams sta lavorando all'Episodio IX con il recente casting di Keri Russell che mostra un "trend" al femminile che va consolidandosi. Vedremo se Abrams saprà riunificare un fandom diviso come non mai, dando ai fan di lunga data dell'iconica "galassia lontana lontana" un finale degno di una saga leggendaria.

I think this is why a lot of “fans” don’t like SW:TLJ. They don’t like being told that what they’re doing is bad and irremediable. No matter what you think about a piece of media… NOTHING justifies this sort of harassment. Disney knows this, and they’re calling you out for it. pic.twitter.com/wpS0ocxG8K — Andrew Dobson (@ADobsonComicArt) 6 luglio 2018

