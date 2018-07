Stasera in tv: "Il marito che non ho mai conosciuto" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 8 luglio 2018

Rai 2 stasera propone Il marito che non ho mai conosciuto (Escaping Dad), film thriller del 2017 diretto da Ross Kohn e interpretato da Trevor Donovan, Sunny Mabrey, Jason Wiles e Grace Van Dien.





Cast e personaggi

Trevor Donovan: Wes

Sunny Mabrey: Erin

Jason Wiles: Darren

Grace Van Dien: Amy

Rick Overton: Tulsa Ted

Ron Roggé: Lou

Anthony Backman: Tony

Austin Basis: Gary

Sterling Beaumon: Jake

Dominic Burgess: Barney

Seth Coltan: Pete

Tammy Dahlstrom: Frida

Mark Gantt: Jason





La trama

Darren (Jason Wiles) è un marito violento, infedele e dal comportamento manipolatorio, nonchè il tipo di padre da cui chiunque dovrebbe stare alla larga. Purtroppo per la moglie Erin (Sunny Mabrey) e i loro due figli, l'adolescente Amy (Grace Van Dien) e il piccolo Charlie (Andy Walken), Darren è anche un affermato procuratore distrettuale, il che significa che può manipolare la legge a suo piacimento e in caso di fuga sarebbe la parola di Erin contro quella di un potente procuratore, che non esiterebbe un istante a ritrarre la consorte come una donna psicologicamente instabile che ha rapito i suoi figli. Nonostante i mille dubbi e paure Erin (Sunny Mabrey) decide comunque di fuggire da Darren portando con sé i suoi figli. Erin riesce così a lasciare la sua casa e a nascondersi, ma quanto riuscirà a mantenere un basso profilo evitando così di essere rintracciata dal nefasto consorte?





Curiosità