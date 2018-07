Box Office Usa, 76 milioni al debutto per Ant-Man and the Wasp

Di Federico Boni domenica 8 luglio 2018

Inarrestabile e insuperabile Disney.

Disney ancora sugli scudi in questo ricchissimo 2018 grazie ad Ant-Man and the Wasp. 76 i milioni di dollari incassati al debutto, rispetto ai 57 del primo capitolo. Worldwide, la pellicola Marvel ha già toccato quota 161,030,000 dollari.

Detronizzato Jurassic World 2, scivolato in 3° posizione e arrivato ai 333 milioni di dollari casalinghi (1,058,642,665 dollari in tutto il mondo), con Gli Incredibili 2 straordinario nella tenuta al 2° posto. 5° settimana in Top3 e 504,382,414 dollari incassati fino ad oggi dal titolo Pixar (773 worldwide), maggior incasso animato Usa di sempre e 11esimo incasso generale della Storia. Debutto da 31 milioni in giorni per The First Purge, che ne è costati appena 13, seguito dai 35 di Soldato del nostro Stefano Sollima.

A quota 30 milioni troviamo Uncle Drew, seguito dai 127 di Ocean's 8, dai 48 di Tag, dai 12 di 'Won't You Be My Neighbor?' e dai 314 di Deadpool 2. Debutto da 1,251,945 dollari per il documentario Whitney. Weekend di coppia il prossimo grazie alle uscite di Hotel Transylvania 3, chiamato a far meglio dei 48,464,322 dollari del 2° capitolo, e a Skyscraper, ennesimo action trainato da Dwayne Johnson.