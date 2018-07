Stasera in tv: "Regali da uno sconosciuto - The Gift" su Rai 3

Rai 3 stasera propone Regali da uno sconosciuto - The Gift, film thriller del 2015 diretto da Joel Edgerton e interpretato da Joel Edgerton, Jason Bateman e Rebecca Hall.





Cast e personaggi

Jason Bateman: Simon Callum

Rebecca Hall: Robyn Callum

Joel Edgerton: Gordon "Gordo" Mosley

Allison Tolman: Lucy

Tim Griffin: Kevin "KK" Keelor

Busy Philipps: Duffy

Adam Lazarre-White: Ron

Beau Knapp: Detective Walker

Wendell Pierce: Detective Mills

David Denman: Greg

Katie Aselton: Joan

Mirrah Foulkes: Wendy Dale

Nash Edgerton: Frank Dale

P.J. Byrne: Danny McDonald

Felicity Price: Dr. Angela Derezio

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Simon Callum

Laura Romano: Robyn Callum

Simone Mori: Gordon Mosley

Rossella Acerbo: Lucy

Roberto Gammino: Kevin "KK" Keelor





Trama e recensione

Simon (Jason Bateman) e Robyn (Rebecca Hall) sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede tranquillamente fino a quando un incontro casuale con un conoscente di Simon getta la loro vita in una spirale di esperienze sconvolgenti. All’inizio Simon non riconosce Gordo (Joel Edgerton) ma, dopo una serie di incontri indesiderati e regali misteriosi dai significati inquietanti, un orribile segreto riemerge dal passato dopo oltre vent’anni. Quando scopre l’inquietante verità su ciò che è accaduto tra Simon e Gordo, Robyn comincia a porsi delle domande: quanto conosciamo realmente le persone più vicine a noi e ci si può davvero lasciare il passato alle spalle?

Regali da uno sconosciuto - The Gift: recensione Joel Edgerton scrive, dirige ed interpreta il thriller Regali da uno sconosciuto - The Gift, con Jason Bateman e Rebecca Hall. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Il film segna il debutto alla regia dell'attore australiano Joel Edgerton.



Edgerton voleva concentrarsi sulla regia quindi ha deciso di girare le sue scene nei panni di Gordo due settimane dopo le riprese e le ha completate in sette giorni.



Joel Edgerton non solo ha diretto e recitato in questo film, ma ha anche scritto la sceneggiatura e lo ha co-prodotto con Jason Blum di Blumhouse Productions.



Joel Edgerton e Jason Bateman sono apparsi insieme anche in Smokin 'Aces (2006).



Tre attori in questo film hanno anche recitato anche in Come ammazzare il capo ... e vivere felici (2011): Jason Bateman, Wendell Pierce e P.J. Byrne.



Quando il personaggio di Rebecca Hall è in ospedale, è ricoverata nella stanza 237, un riferimento allo Shining di Stanley Kubrick (1980).



Joel Edgertonm per il ruolo si è tinto i capelli di un bruno-rossastro per dare al suo personaggio un'aspetto sgradevole, e indossava lenti a contatto marroni. Edgerton al naturale ha capelli castano scuro e occhi azzurri.



Joel Edgerton parla della genesi del film: "Regali da uno sconosciuto - The Gift

ha cominciato a prendere forma nella mia mente dopo una semplice premessa: che cosa accadrebbe se un bullo dei tempi del liceo incontrasse per caso la sua vittima circa quindici anni dopo? Quali sarebbero o potrebbero essere le conseguenze? In che modo il passato potrebbe influire sul presente? In che modo il passato, con i suoi misteri irrisolti, potrebbe sconvolgere il presente?".

Il film costato 5 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 59.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono compositori Saunder Jurriaans e Danny Bensi che in tandem hanno musicato anche il thriller La fuga di Martha, il dramma Franny con Richard Gere, l'horror Autopsy e il fantascientifico La scoperta.



TRACK LISTINGS:

1. The House

2. Yearbook

3. Wine

4. Open The Gate

5. Deadfish

6. Where Have You Been?

7. Bygones Be Bygones

8. Danny McDonald

9. Passing Out

10. Time Heals

11. Pearson

12. No Idea Who You Are

13. The Birth

14. Boxes

15. What Did You Do?

16. Chasing Gordo

17. Finale

18. The Gift