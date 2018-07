In-rang: The Wolf Brigade - trailer e poster del remake live-action dell'anime "Jin-Roh - Uomini e lupi"

Di Pietro Ferraro lunedì 9 luglio 2018

In-rang: The Wolf Brigade: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Kim Ji-woon nei cinema sudcoreani dal 25 luglio 2018.

Disponibili trailer e poster di In-rang: The Wolf Brigade, il film live-action basato sulla "Kerberos saga" di Mamoru Oshii, scritto e diretto dall'acclamato regista sudcoreano Kim Ji-woon (Two Sisters, I Saw the Devil, The Last Stand - L'ultima sfida).

"In-rang: The Wolf Brigade" è un remake live-action del classico film anime Jin-Roh - Uomini e lupi del 1999. L'adattamento di Kim oltre a cambiare il titolo, trapianta la classica saga fantascientifica di Mamoru Oshii in una futura Corea riunificata.

"In-rang: The Wolf Brigade" si svolge in una Corea del prossimo futuro, dove la riunificazione di Corea del Nord e Corea del Sud ha causato disordini politici, costringendo la polizia sudcoreana a lanciare un'unità speciale per fermare i gruppi terroristici anti-riunificazione. È un'ambientazione particolarmente opportuna, date le attuali trattative politiche della Corea, e un modo intelligente di riproporre la storia di Oshii, che era originariamente ispirata alle rivolte giapponesi degli anni '50.

Il film adatta la classica serie manga "Kerberos Saga" di Oshii, che in Giappone è stata adattata anche in radiodrammi, anime e film live-action e ha generato tonnellate di merchandise tra cui action figures, poster, ventagli, mousepad, statuette, busti e t-shirt. "In-rang: The Wolf Brigade" è il primo adattamento internazionale e quarto adattamento del franchise dopo i live-action The Red Spectacles (1987) e StrayDog: Kerberos Panzer Cops (1991) entrambi diretti da Oshii e il citato anime giapponese del 1999 "Jin-Roh - Uomini e lupi" diretto da Hiroyuki Okiura.

"In-rang: The Wolf Brigade" è interpretato da Gang Dong-won, Han Hyo-joo, Jung Woo-sung, con Kim Mu-yeol, Choi Min-ho, Han Ye-ri, Shin Eun-soo e Choi Jin-ho.

La sinossi ufficiale di "In-rang: The Wolf Brigade":





Ambientato nel 2029, dove Corea del Sud e Corea del Nord si preparano per un governo unificato dopo un periodo di preparazione di sette anni. La polizia sudcoreana lancia un'unità speciale per fermare un gruppo terroristico anti-riunificazione chiamato "Sect".

"In-rang: The Wolf Brigade" sarà distribuito nelle sale sudcoreane il 25 luglio 2018.

Fonte: Phoenia