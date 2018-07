Birds of Prey, via alle riprese a gennaio: parla Margot Robbie

Intervistata da Flickering Myth, la lanciatissima Margot Robbie ha confermato che tornerà a breve negli iconici abiti di Harley Quinn grazie a Birds of Prey, cinecomic DC le cui riprese inizieranno ufficialmente a inizio 2018.

L'attrice ha parlato di un film dal 'budget molto più piccolo' rispetto al precedente Suicide Squad, nonché di un titolo R-Rated alla Deadpool. In cabina di regia, ora è ufficiale, ci sarà Cathy Yan, con Christina Hodson allo script.

Robbie, che è anche produttrice di Birds of Prey, ha sottolineato come la sua Harley meritasse un film indipendente.

"Ci sono un sacco di personaggi femminili DC inesplorati che sono unici, complicati e oscuri, divertenti ed eccitanti - e non solo per i loro superpoteri". "In realtà, quelli che mi entusiasmano di più non hanno affatto superpoteri ma hanno, sai, storie piuttosto grandiose e tutte potrebbero vivere nel mondo di Harley e creare questa fantastica dinamica. Tutte le mie ragazze, siamo una grande gang di ragazze e non siamo tutte la stessa persona, tutte sono molto diverse. Stiamo davvero provando a metterlo sullo schermo - il modo in cui esistiamo nella vita di tutti i giorni come una grande gang di ragazze. Perché non possiamo vederlo di più nei film?".