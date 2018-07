Wonder Park: trailer italiano del film d'animazione di Paramount Pictures

Di Pietro Ferraro lunedì 9 luglio 2018

Wonder Park: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di David Weiss.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Wonder Park, il nuovo film d'animazione di Paramount Animation e Nickelodeon Movies.

"Wonder Park" ci porta in un magico parco divertimenti chiamato Wonderland, la trama coinvolge una ragazzina dalla sfrenata fantasia di nome June la cui immaginazione creativa porta letteralmente in vita questo parco divertimenti pieno di giostre fantastiche e divertenti animali parlanti.

Il cast di doppiatori originali del film è stellare e include Jennifer Garner (Alias, 30 anni in un secondo), Matthew Broderick (The Producers, Una pazza giornata di vacanza), John Oliver (Last Week Tonight, Il re leone), Mila Kunis (Bad Moms, Il tuo ex non muore mai), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Ken Jeong (serie Una notte da leoni), Norbert Leo Butz (L'amore secondo Dan, Fair Game), Brianna Denski e Ken Hudson Campbell.

"Wonder Park" è diretto dall'animatore David Feiss al suo debutto come regista. Weiss ha curato gli storyboard di Rango, I Puffi - Viaggio nella foresta segreta e Hotel Transylvania 3.