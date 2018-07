Cannes 2019 partirà il 14 maggio - le date ufficiali

Cannes 2018: voti e commento conclusivo Un nostro bilancio sulla settantunesima edizione del Festival di Cannes, corredato da voti e classifiche La 72esima edizione del Festival de Cannes si svolgerà da martedì 14 a sabato 25 maggio. Le date ufficiali della manifestazione sono state annunciate dai social del Festival.

Tutto questo in attesa che la 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sveli il suo programma. Dalla Croisette si portano giustamente avanti, una volta archiviata la Palma d'Oro vinta da Hirokazu Kore'eda con Manbiki kazoku. Una 71esima edizione, quella conclusasi lo scorso 19 maggio, che ha visto il cinema italiano sugli scudi, grazie al Prix du scénario ad Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e al Prix d'interprétation masculine a Marcello Fonte per Dogman.

Come ogni anno, ovviamente, noi di Blogo.it seguiremo sia Venezia che Cannes, film dopo film, recensione dopo recensione. Il prossimo, imminente, appuntamento è per il Lido, dal 29 agosto all'8 settembre 2018. Non perdeteci di vista.

