Stasera in tv: "Step Up 4 Revolution" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 10 luglio 2018

Italia 1 stasera propone "Step Up 4 Revolution", dance-movie del 2012 diretto da Scott Speer e interpretato da Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Misha Gabriel, Peter Gallagher e Adam Gary Sevani.





Cast e personaggi

Kathryn McCormick: Emily

Ryan Guzman: Sean

Misha Gabriel: Eddy

Peter Gallagher: padre di Emily

Adam Gary Sevani: Muso

Stephen Boss: Jason

Chadd Smith: Vladd

Tommy Dewey: Trip

Cleopatra Coleman: Penelope

Megan Boone: Claire

Mari Koda: Kido

Claudio Pinto: Francisco

Brendan Morris

Jordana DePaula

Doppiatori italiani

Letizia Scifoni: Emily

Massimiliano Alto: Sean

Flavio Aquilone: Eddy

Saverio Indrio: padre di Emily

Dimitri Winter: Jason





Trama e recensione

Due amici d'infanzia, Sean ed Eddy, lavorano come camerieri nell'elegantissimo Dimont Hotel di Miami, di proprietà del costruttore Bill Anderson. Quando non sono in servizio i due sono a capo di una trasgressiva crew conosciuta come "The Mob," un gruppo di ballerini, musicisti e artisti d'avanguardia che si sta mettendo in mostra per gli spettacolari flash mob che mette in atto. Le esibizioni dei The Mob attraggono l'attenzione della figlia di Anderson, Emily, anche lei talentuosa ballerina, che decide di unirsi al gruppo. Quando Anderson annuncia un piano per radere al suolo il quartiere dove vivono i ragazzi della crew per costruirci un gigantesco centro residenziale, il gruppo prepara il suo flash mob più coraggioso, costringendo Emily e Sean a scegliere tra i legami di sangue e il loro amore.

Step Up 4 Revolution - Recensione Nuovi protagonisti e nuove coreografie. Arriva Step Up 4 Revolution!





Curiosità



Il film è il sequel di Step Up, Step Up 2 - La strada per il successo e Step Up 3D, prodotto dal regista del secondo e del terzo capitolo, Jon M. Chu.



Il film include cameo di Adam Sevani (Muso), Mari Koda (Kido) e Chadd Smith (Vladd).



La protagonista Kathryn McCormick (Emily) ha partecipato lla sesta stagione del talent show di danza So You Think You Can Dance.



Le coreografie del film sono state curate da Travis Wall, coreografo per il il talent show di danza So You Think You Can Dance e per la versione americana di Ballanddo con le stelle.



Il film costato 33 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 140.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Aaron Zigman (John Q, Ricatto d'amore) che ha musicato anche Step Up (2006) e Step Up 2 - La strada per il successo (2008).

La colonna sonora include i brani "Goin' In" di Jennifer Lopez featuring Flo Rida e Lil Jon e "Hands in the air" di Timbaland featuring Ne-Yo.



TRACK LISTINGS:

1. Let's Go (Ricky Luna Remix) [feat. Yelawolf & Twista & Busta Rhymes & Lil Jon]

- Travis Barker

2. Live My Life (Party Rock Remix) [feat. Justin Bieber & Redfoo] - Far East Movement

3. Hands In The Air [feat. Ne-Yo] - Timbaland

4. Bad Girls (Nick Thayer Remix) - M.I.A.

5. Get Loose - Sohanny And Vein

6. Feel Alive (Revolution Remix) [feat. Pitbull & DJ Poet] - Fergie

7. U Don't Like Me (Datsik Remix) [feat. Lil Jon] - Diplo

8. This Is The Life - My Name Is Kay

9. Bring It Back - Travis Porter

10. Goin' In [feat. Flo Rida] - Jennifer Lopez

11. Dance Without You (Ricky Luna Remix) - Skylar Grey

12. I Don't Like You (Nick Thayer Remix) - Eva Simons

13. To Build A Home - Cinematic Orchestra