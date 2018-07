Star Wars: James Mangold risponde su un suo coinvolgimento con lo spin-off di Boba Fett

Di Pietro Ferraro martedì 10 luglio 2018

Il regista James Mangold smentisce che il suo prossimo film non sarà lo spin-off di "Star Wars" dedicato all'iconico Boba Fett.

Il regista James Mangold da individuo schietto qual'è ha risposto su Twitter ad un fan che descriveva uno spin-off di Star Wars su Boba Fett diretto da Mangold come la "peggiore idea di sempre". È importante notare che da quando è trapelata la notizia che James Mangold era stato assegnato alla regia dello spin-off di Star Wars, né Lucasfilm né Disney si sono fatti avanti per confermare ufficialmente qualcosa sul progetto. Per quanto riguarda Mangold, il regista ha confermato di essere al lavoro sul suo prossimo film, ma che il progetto non coinvolge nulla che abbia a che fare con l'universo di Star Wars.

Boba Fett, James Mangold alla regia del 3° spin-off di Star Wars Anche Boba Fett avrà un film tutto suo.

La risposta di Mangold è arrivata dopo un tweet dell'autente Blackbird in cui si affermava: "Mangold Boba Fett Movie = Peggiore idea di sempre", che ha suscitato una rapida risposta da parte del regista.

Seriamente Balckbird...sto facendo un film di corse automobilistiche d'epoca con Christian Bale e Matt Damon."Niente Mandaloriani coinvolti". "Smettila di leggere così tanti pettegolezzi. La mia opinione: bambini in gabbia = idea peggiore di sempre."

James Mangold in realtà non conferma né smentisce il suo coinvolgimento con il film Boba Fett nel suo tweet. Invece si concentra su ciò su cui sta attualmente lavorando e poi consiglia di non leggere troppi pettegolezzi riguardo allo spin-off di Star Wars. In questo momento è difficile capire esattamente quale sarà la prossima mossa di Lucasfilm dopo l'uscita di Star Wars 9 e dei prossimi progetti televisivi. Detto questo, sembra che Mangold sia già stufo dei fan che pontificano su un progetto per cui non ha nemmeno firmato ufficialmente. La scorsa settimana Mangold ha anche avvertito che queste tipo di reazioni da parte dei fan su film ancora in alto mare potrebbero spingere a molti registi a non aderire ai progetti, il che porterebbe a brutti film.

Subito dopo l'uscita di Solo: A Star Wars Story, è stato riferito che James Mangold era stato assegnato alla regia di un film indipendente di Boba Fett che avrebbe anche scritto con Simon Kinberg. Dopo l'uscita di questa notizia è trapelato un altro rumor che riportava che Lucasfilm avrebbe messo in stand-by tutti i film spin-off di Star Wars a seguito del flop di "Solo". Disney e Lucasfilm però hanno smentito questo ultimo rumor, ma al momento c'è un po' di confusione su cosa lo studio abbia realmente in sviluppo.

Il film di Boba Fett è attualmente un enorme punto interrogativo, solo Lucasfilm e Disney sanno cosa succederà al progetto in futuro, ma le parole di Mangold sembrano piuttosto chiare. Mangold ha diretto il remake western Quel treno per Yuma, l'action-comedy Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz e due film degli X-Men: il sequel Wolverine - L'immortale e l'acclamato Logan - The Wolverine.

