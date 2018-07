Jurassic Park: replica ufficiale della schiuma da barba di Nedry

Di Pietro Ferraro martedì 10 luglio 2018

Chronicle Collectibles ha annunciato una replica da collezione della schiuma da barba utilizzata in "Jurassic Park" per contrabbandare embrioni di dinosauro.

Archiviato il cupissimo Jurassic World: Il regno distrutto di JA Bayona, che è riuscito a dare al franchise una nuova intrigante direzione, torniamo ad occuparci dell'originale Jurassic Park, classico inarrivabile, dal punto di vista dei gadget di alto profilo e di repliche degli oggetti di scena del film.

Nell'originale "Jurassic Park" l'ambiguo esperto di computer Dennis Nedry (interpretato da Wayne Knight) riceve uno speciale contenitore di schiuma da barba che funziona come involucro per nascondere embrioni di dinosauri rubati. Si tratta di uno degli oggetti di scena più iconici del film di Steven Spielberg, e ora i fan potranno finalmente avere una riproduzione ufficiale e dettagliata di quel contenitore di schiuma da barba visto in "Jurassic Park".

Chronicle Collectibles ha svelato le immagini del contenitore di schiuma da barba di "Jurassic Park" realizzato su licenza ufficiale. Le immagini arrivano dal sito io9 che riferisce di non preoccuparsi dell'etichetta "Barbasol" sulla lattina che nelle foto appare deformata. Secondo la fonte il programma usato per mettere l'immagine sul modello della lattina ha creato una distorsione dell'immagine che è solo temporanea, il design del prodotto finale sarà perfetto e accurato rispetto alla controparte da grande schermo.

È interessante notare che Barbasol ha cambiato il design dei loro contenitori di schiuma da barba da quando "Jurassic Park" è uscito nel 1993, quindi Chronicle Collectibles ha dovuto basarsi sul design originale che donerà al gadget anche un intrigante look vintage.

Anche se non sarà possibile refrigerare nulla con questa replica, le foto sembrano mostrare che l'apertura a molla dovrebbe funzionare come quella del film. Il costo del contenitore di schiuma da barba di "Jurassic Park" non è ancora noto, ma i pre-ordini inizieranno a partire da questa estate.

Fonte: io9 / Chronicle Collectibles