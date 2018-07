Star Wars: Episode IX, Billy Dee Williams tornerà nei panni di Lando

Di Federico Boni martedì 10 luglio 2018

Novità dal passato per Star Wars IX. Torna Lando Calrissian.

A 81 anni suonati Billy Dee Williams tornerà negli iconici abiti di Lando Calrissian in Star Wars: Episode IX. A darne notizia l'Hollywood Reporter. Ex-contrabbandiere, vecchio amico di Ian Solo e precedente proprietario del Millenium Falcon, Lando è recentemente apparso in Solo: A Star Wars Story, con Donald Glover nei suoi abiti. Prima che il film floppasse si era persino parlato di un papabile spin-off a lui interamente dedicato.

Williams ha preso parte alla trilogia originale, con L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. L'attore andrà ad affiancare i confermatissimi Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver, oltre alla new entry Keri Russell.

Star Wars: Episodio IX concluderà la terza trilogia dell'infinita saga iniziata con Star Wars: Il Risveglio della Forza e seguita da Star Wars: The Last Jedi. Dopo l'abbandono di Colin Trevorrow causa differenze creative, J.J. Abrams - che ha diretto The Force Awakens - ha accettato di tornare dietro la macchina da presa, co-sceneggiando il film al fianco di Chris Terrio. Il film uscirà il 20 dicembre 2019.

Fonte: Comingsoon.net