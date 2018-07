Spawn, Jeremy Renner sarà Twitch Williams

Jeremy Renner, volto Marvel, prenderà parte al reboot di Spawn firmato Blumhouse Productions. Scritto e diretto da Todd McFarlane, ideatore del fumetto, Spawn vedrà Jamie Foxx negli abiti del protagonista e Runner in quelli del Detective "Twitch" Williams, investigatore privato dalla testa d'uovo che incrocia di tanto in tanto il supereroe demoniaco.

'Come regista esordiente volevo circondarmi delle persone più capaci e talentuose che ci fossero. Ho avuto la fortuna di avere Jason Blum e Jamie Foxx, e sapevo che il personaggio che apparirà di più sullo schermo sarà l’agente di polizia, Twitch Williams. Avevamo bisogno di una persona che fosse più forte possibile, perché sarà il volto del film. Ho ripreso il mio approccio ingenuo ad Hollywood e ho detto “Partiamo dall’alto e poi scendiamo”. Jeremy era in cima alla lista. Sono un suo grande fan. Il personaggio non ha bisogno di essere un culturista o una bellezza da GQ. Stavo cercando qualcuno che potesse rappresentare una persona che avete già incontrato; avevo bisogno di qualcuno che potesse incarnare i dolori dell’essere umano comune. L’ho visto fare a Jeremy in diversi suoi film. Era in cima alla mia lista, proprio come Jamie'.