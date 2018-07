Maleficent 2 e Jungle Cruise hanno una data d'uscita - Indiana Jones 5 posticipato al 2021

Di Federico Boni martedì 10 luglio 2018

Quando uscirà in sala Indiana Jones 5, Harrison Ford avrà 79 anni.

Novità in casa Disney, regina degli incassi di questo 2018 che ha modificato alcune attese release tra il 2019 e il 2020.

Si inizia con Mary Poppins Returns, originariamente previsto in sala per il giorno di Natale ma ora anticipato a mercoledì 19 dicembre. Sei giorni in più per sbancare il botteghino. Jungle Cruise, tratto da un'attrazione Disney, uscirà invece l'11 ottobre del 2019. Protagonisti Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Paul Giamatti, Edgar Ramirez e Jesse Plemons.

Maleficent 2 sbarcherà in sala il 29 maggio 2020, con Angelina Jolie ed Elle Fanning di nuovo della partita. Al loro fianco Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay, con Joachim Rønning alla regia. Indiana Jones 5, infine, non uscirà più il 10 luglio del 2020 bensì il 9 luglio del 2021. Un anno di ritardo, per Steven Spielberg, e soprattutto Harrison Ford, che di anni ne avrà ben 79.

Lo studios ha poi 'bloccato' alcune date per live action al momento senza titolo: 9 luglio 2021 e 30 luglio 2021, per poi anticipare dal 30 luglio 2021 al 12 febbraio 2021 un misterioso film Marvel.