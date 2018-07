Joaquin Phoenix sarà il Joker, a settembre il via alle riprese

Di Federico Boni mercoledì 11 luglio 2018

Il regista di Una notte da leoni dirigerà Joaquin Phoenix nei panni del Joker.

Joker, Jared Leto avrà un film tutto suo Come Harley Quinn, anche il Joker sbarcherà al cinema con un film a lui interamente dedicato. Non solo Jared Leto. La Warner Bros. non lascia ma raddoppia sulla mitica nemesi di Batman, con un 2° film interamente dedicato al Joker in arrivo. Ad indossarne gli abiti, ora è ufficiale, Joaquin Phoenix, con Todd Phillips alla regia.

Via alle riprese a fine estate, nella Grande Mela, con un budget stimato di 55 milioni di dollari. Phillips ha anche co-sceneggiato la pellicola insieme a Scott Silver, che lo studios descrive come 'l'esplorazione di un uomo trascurato dalla società'. Sarà di fatto un film sulle origini del celebre villain DC. Un Joker Begins che nulla avrà a che vedere con il Joker di Leto, visto in Suicide Squad e presto 'promosso' grazie ad uno spin-off ad hoc a lui interamente dedicato.



Il Joker di Phillips sarà un'altra cosa, probabilmente ancora più cupa, e potrebbe trovare posto in sala entro la fine del 2019.

Fonte: HollywoodReporter