La Favorita: nuovo trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

La Favorita: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma storico di Yorgos Lanthimos nei cinema italiani dal 14 gennaio 2019.

Dopo la tappa al Festival di Venezia, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria e la Coppa Volpi per la migliore attrice protagonista a Olivia Colman, il 14 gennaio 2019 arriva nelle sale italiane La Favorita, il nuovo film del regista Yorgos Lanthimos (Il sacrificio del cervo sacro).

20th Centrury Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del film che segue le vicissitudini della fragile e instabile Regina Anna (Olivia Colman), che siede sul trono inglese mentre imperversa la guerra con la Francia. In realtà il regno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel Weisz), ma quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), le due sfrutteranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.

Fonte: Collider