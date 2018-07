17 Bridges, Chadwick Boseman protagonista per i fratelli Russo

Di Federico Boni giovedì 12 luglio 2018

Chadwick Boseman poliziotto per Brian Kirk in 17 Bridges.

La STXfilms ha annunciato che Chadwick Boseman, volto di Black Panther e Avengers: Infinity War, sarà il protagonista nonché produttore di 17 Bridges, action thriller prodotto da Joe e Anthony Russo.

Diretto da Brian Kirk (Luther, Il Trono di Spade) e scritto da Adam Mervis (The Philly Kid), 17 Bridges segue un disonorato detective della polizia di New York (Boseman) che involontariamente rivela una cospirazione tra i suoi colleghi e l'impero criminale di Manhattan.

Via alle riprese nel mese di settembre, con Adam Fogelson, Presidente di STXfilms, che ha dichiarato: «Con 17 Bridges, STX ha riunito un team di collaboratori da sogno, mettendo insieme una squadra di talenti presi da due tra i più grandi film di quest'anno. Questo darà al pubblico un'emozionante nuova interpretazione del crime-movie». «In “Black Panther” Chadwick ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo con i suoi istinti affilati come rasoi e il suo innegabile carisma, mentre Joe e Anthony Russo hanno immesso una nuova energia nel genere d'azione grazie a film come “Avengers: Infinity War”. Il loro approccio unico e intelligente è formidabile, e con Brian Kirk alla guida del timone questo film promette di andare oltre il tipico prezzo dei popcorn».

