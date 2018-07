Stasera in tv: "Frozen" di Adam Green su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Italia 1 stasera propone "Frozen", film thriller del 2010 diretto da Adam Green e interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell.





Cast e personaggi

Emma Bell: Parker O'Neil

Shawn Ashmore: Joe Lynch

Kevin Zegers: Dan Walker

Ed Ackerman: Jason

Rileah Vanderbilt: Shannon

Kane Hodder: Cody

Adam Johnson: Rifkin

Christopher York: Ryan

Peder Melhuse: guidatore

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Parker O'Neil

Davide Perino: Joe Lynch

Marco Vivio: Dan Walker

Sara Ferranti: Shannon

Giuliano Bonetto: Rifkin





La trama

Dan (Kevin Zegers) e Joe (Shawn Ashmore) sono due amici d’infanzia che amano sciare e per la loro ennesima incursione sulla neve hanno portato con loro anche Parker (Emma Bell), la fidanzata di Dan, a cui spetterà il compito di convincere Jason, uno degli addetti agli impianti di risalita, a farli arrivare sulle piste ad un prezzo conveniente, visto che il terzetto è a corto di soldi.

Jason sembra avere un debole per la bella Parker, ma anche per i cento dollari che quest’ultima gli offre, così intascati i soldi i tre prendono la seggiovia e raggiungono gli impianti in cima alla montagna, passando una domenica ad insegnare a Parker a sciare. Al calar del sole i tre si apprestano a tornare a valle, ma Dan visto che l’impianto sta per chiudere in anticipo sul consueto orario, prova a convincere Jason a permettergli un’ultima risalita e grazie al bel sorriso di Parker i tre si ritrovano in seggiovia diretti verso le piste.

Purtroppo accadrà l’impensabile e a causa di un'incredibile serie di coincidenze Jason abbandonerà i comandi e il suo sostituto, pensando che la seggiovia sia ormai vuota, spegnerà l’impianto lasciando i tre amici al buio e sospesi nel vuoto, ma la cosa più agghiacciante, e mai termine fu più appropriato, e che gli impianti riapriranno di li a sei giorni e i tre ragazzi bloccati hanno ben poche speranze di sopravvivere al gelo.





Il nostro commento

Adam Green è un nome noto ai fan del genere horror, suo il merito di aver rilanciato con Hatchet il genere slasher, miscelandolo con tocchi splatter e humour per un approccio tipicamente anni '80. Abbandonati i lidi "estremi" dell'horror, Green con "Frozen" si cimenta con un thriller a tutto tondo, dimostrandosi capace di gestire una storia minimalista con maestria, sfruttando tre volenterosi attori in parte e un’ambientazione oltremodo azzeccata. "Frozen" con il realismo fornito da effetti pratici e sequenze girate senza l'ausilio di CG, riesce a tenere sulla corda lo spettatore, riempiendo a dovere novanta minuti di gradevoli input ansiogeni.





Curiosità



Il film è stato girato interamente in esterni, il che significa nessun set, né greenscreen, né CG. Gli attori erano davvero sospesi ad oltre 15 metri sul lato di una vera montagna nello Utah.



Per ottenere le inquadrature della seggiovia in movimento con attori che parlano, lo sceneggiatore e regista Adam Green e il direttore della fotografia Will Barratt hanno girato tutto da soli, poiché la troupe assunta per il film era troppo nervosa per lavorare a quell'altezza.



Shawn Ashmore e Kevin Zegers sono amici intimi nella vita reale.



Al Sundance Film Festival, Adam Green ha raccontato una storia su come il luogo in cui hanno girato questo film fosse presumibilmente infestato dal fantasma di una vittima suicida, che si era suicidata proprio in quel punto un anno prima. Ciò è stato convalidato da un membro del pubblico, durante un incontro al Sundance Film Festival, che conosceva personalmente la vittima. La persona si è suicidata sulla sedia 92 (che può essere ulteriormente identificata con un buco nel sedile) mentre cast e troupe hanno utilizzato la sedia 75 per il film.



Tra le tante sfide che la produzione ha dovuto affrontare, una delle principali, è il fatto che il regista Adam Green è terrorizzato dalle altezze.



I lupi sono stati sul set per soli quattro giorni.



Ogni personaggio del film prende il nome da un caro amico di Adam Green: Joe Lynch, Dave Parker e "Spooky" Dan Walker. Sebbene i nomi fossero inizialmente nomi temporanei nella prima stesura della sceneggiatura, tutti si sono abituati a questi nomi e sono rimasti gli stessi per il film.



Ironia della sorte, Shawn Ashmore ha interpretato l'Uomo Ghiaccio nella serie di film sugli X-Men.



Adam Green utilizza molte delle stesse posizioni chiave della troupe in ogni progetto che realizza, e sceglie i suoi progetti in base al fatto che possa o meno lavorare con i suoi amici. L'uomo sul poster "Missing" nella baita è il consueto l'operatore di ripresa di Green, B.J. McDonnell, che non ha potuto girare questo film, perché si era già impegnato per Halloween II (2009).



Girato presso lo "Snowbasin Ski Resort" di Ogden nello Utah, la storia si svolge su una fittizia montagna del New England chiamata "Mount Holliston". Holliston è la città in cui è cresciuto Adam Green che non presenta montagne su cui sciare.



Prima delle riprese di questo film Adam Green non aveva mai messo piede su una stazione sciistica nella sua vita.



La prima notte che Dan, Joe e Parker passano sulla seggiovia, Joe inizia una conversazione sul modo peggiore di morire. Dan gli dice che sarebbe stato essere mangiato vivo da uno squalo, il che porta ad una discussione su film Lo squalo (1975). Una delle compagnie di produzione di questo film si chiama "A Bigger Boat", un nome preso dalla famosa battuta del capo della polizia Brody nel film di Steven Spielberg ("Ci serve una barca più grossa").



La produzione poteva permettersi di illuminare solo le prime quattro torri della seggiovia.



Shawn Ashmore (Joe) ha eseguito di persona la scena di stunt in cui viene spinto sulla neve da Chris York (Ryan).



Rileah Vanderbilt (Shannon) era la moglie di Adam Green. Da allora i due hanno divorziato.



Kevin Zegers ha girato la scena con i lupi che iniziano a circondarlo (poco prima dell'attacco reale) senza una controfigura. Quando uno dei lupi si è avvicinato troppo, prendendo troppa confidenza con l'attore, gli addestratori hanno dovuto allontanare i lupi e le riprese hanno subito uno stop. Nel film si possono vedere alcuni fotogrammi del lupo nero che si avvicina troppo al viso di Kevin Zeger, mentre l'attore cerca di guardare altrove per chiedere aiuto alla troupe.



Quando il lupo attacca Joe (Shawn Ashmore), in realtà l'animale nell'inquadratura è un cane Border Collie. Il pastore tedesco che era stato addestrato per la scena è misteriosamente morto due notti prima che la scena venisse girata.



Durante una delle proiezioni in anteprima del film, una donna tra il pubblico è svenuta dopo aver visto il personaggio di Kevin Zegers saltare dalla seggiovia con una caduta nel vuoto di 15 metri.



C'era una versione integrale della scena quando Dan viene divorato dai lupi. E' stata rimossa perché Adam Green pensava che sangue e "gore" apparissero fuori luogo.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andy Garfield (Almost Human) alla sua quarta collaborazione con il regista Adam Green, dopo aver musicato gli horror Hatchet e Hatchet II, e l'antologia comedy-horror Chillerama (episodio "The Diary of Anne Frankenstein").

La vecchia band di Adam Green, gli "Haddonfield", si esibisce nella colonna sonora. Dopo che Parker (Emma Bell) ha raggiunto un accordo con l'operatore della seggiovia, è di Green la voce che canta nell'altoparlante. La canzone si chiama "Among The Dogs".



