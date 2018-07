Jurassic World 3: lanciata petizione dai fan per sostituire Colin Trevorrow con JA Bayona

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Una nuova petizione lanciata dai fan chiede il ritorno di JA Bayona per "Jurassic World 3".

Una nuova petizione vorrebbe vedere il regista Colin Trevorrow rimosso da Jurassic World 3 e sostituito da J.A. Bayona, che ha diretto Jurassic World: Il Regno Dostrutto. Bayona in precedenza ha lavorato a film molto apprezzati dalla critica come The Impossible e Sette minuti dopo la mezzanotte.

Jurassic World - Il Regno Distrutto: Recensione Jurassic World - Il Regno Distrutto è il trionfo dell'assurdo. Puro ed esagerato intrattenimento.

Colin Trevorrow a suo tempo è stato rimosso come regista di Star Wars 9 per differenze creative, ma è stato proprio il suo lavoro sul quarto film di Jurassic Park che aveva permesso a Trevorrow di lavorare al prossimo film di Star Wars. Il lavoro di Trevorrow su "Jurassic World" è stato un successo sia dal punto di vista della critica che finanziariamente, con circa 1 miliardo e 672 milioni di dollari incassati nel mondo. Il rilancio di Trevorrow della serie "Jurassic Park" ha superato in incassi il sequel J.A. Bayona, senza contare che Trevorrow è co-autore con Derek Connolly della sceneggiatura de "Il Regno Perduto", quindi l'impronta del regista era ben presente anche nel sequel. Tuttavia questa petizione sostiene che Bayona è più adatto a dirigere "Jurassic World 3".

Da tempo appassionati di Jurassic Park e Jurassic World, crediamo che il regista JA Bayona abbia fatto un passo importante nella giusta direzione con il franchise. Dopo Il Regno Perduto, che è diventato un capitolo più dark e maturo del suo predecessore, non avrebbe senso tornare allo stile senza ispirazione di Colin Trevorrow.

La Universal ha già annunciato che Jurassic World 3 arriverà nelle sale l'11 giugno 2021, e che sarà co-sceneggiato ancora una volta da Colin Trevorrow, con l'aiuto della nuova arrivata del franchise Emily Carmichael.

La petizione tra le altre cose cita anche Trevorrow per il suo recente flop con il film The Book of Henry.

Il licenziamento di Trevorrow da Star Wars: Episodio IX, insieme agli scarsi incassi del suo film indipendente The Book of Henry e ai suoi errori di comunicazione durante la campagna di marketing di "Il Regno Distrutto), è una testimonianza della sua inadeguatezza. Dall'altra parte, l'abilità e la sensibilità del regista Bayona sono chiaramente percepibili e potrebbero darci un altro grande episodio, guidando il franchise verso l'eccellenza e creando un futuro luminoso per i nostri amati dinosauri. Per favore, Universal, metti JA Bayona al timone come regista e sceneggiatore di Jurassic World 3.

Jurassic World 3: Colin Trevorrow svela i primi dettagli sul sesto film di 'Jurassic Park' Colin Trevorrow parla di Jurassic World 3, il sequel che lo vedrà di nuovo alla regia di un film di Jurassic Park.

Jurassic World 2 ha incassato poco più di 1 miliardo nel mondo con recensioni miste che però criticavano la storia, preparata da Colin Trevorrow, elogiando invece la regia e lo stile visivo.

Colin Trevorrow appreso della petizione ha risposto su Twitter parlando di aggressione e tentativo di sobillare il fandom, a seguire trovate la risposta del gruppo che ha lanciato la petizione.

Colin Trevorrow è venuto a conoscenza della nostra iniziativa e ne ha parlato su Twitter. Ha attribuito un tono di complotto alla nostra petizione e alla successiva copertura mediatica. Non siamo qui per sfamare la folla con rabbia o per rappresentare "finti fansites". Siamo fan devoti come chiunque altro. Facciamo un punto: non serbiamo rancore personale contro Trevorrow e non abbiamo nulla in comune con i fan tossici. Abbiamo scritto questa petizione con un tenore propositivo in mente: Jurassic World 3 sarà realizzato. Ci è piaciuto il lavoro di Bayona e abbiamo spiegato perché. Pensiamo che sia più adatto di Trevorrow per dirigere un altro episodio del franchise e abbiamo dato delle ragioni. Pensiamo che la sua abilità da regista sia ciò di cui Jurassic World ha bisogno in questo momento, mentre lo stile e la sceneggiatura di Trevorrow sono facilmente sostituibili. Non è un grosso problema. Non costringiamo le persone a cambiare idea o a firmare nulla. È solo un dibattito tra fan che è stato sfruttato da una minoranza per alimentare il conflitto, diffondendo la parte "Get Colin Out" ignorando il nostro pensiero generale. Persino alcuni fan pro-Colin hanno avuto un comportamento aggressivo nei nostri confronti. Gli estremisti possono essere trovati ovunque, ma non andiamo d'accordo con loro. Speriamo che alcuni detrattori (tra cui Trevorrow) giudicheranno questa petizione in modo meno superficiale.

Se siete interessati alla petizione la trovate su Change.org.

Fonte: Monster Movie Italia