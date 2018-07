Il salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia diventerà un film

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Una società cinematografica americana sta cercando di acquisire i diritti per realizzare un film sul salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia.

La squadra di calcio thailandese che è rimasta intrappolata in una grotta per 18 giorni potrebbe presto avere la sua storia raccontata sul grande schermo. La squadra è stata recentemente salvata e l'incidente ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. I 12 giocatori di calcio e il loro allenatore hanno iniziato la loro escursione attraverso il sistema di grotte di Tham Luang in quello che in origine doveva essere un esercizio di "team building". A seguito di piogge costanti le grotte si sono riempite d'acqua, intrappolando la squadra e il loro allenatore. Ora che tutti sono stati salvati, Pure Flix Entertainment, uno studio cinematografico cristiano con sede in Arizona, sta cercando attivamente di acquisire i diritti per realizzare un film sul salvataggio nella grotta thailandese.

Il co-fondatore e CEO di Pure Flix, Michael Scott, ha annunciato l'intenzione di trasformare il salvataggio nella grotta thailandese in un film. Scott ha dichiarato che "Il coraggio e l'eroismo a cui ho assistito è stato incredibilmente stimolante", e poi afferma che Pure Flix sta cercando di acquisire i diritti per fare il film sulla missione di salvataggio. Il co-fondatore dello studio, David White, rivela che hanno già iniziato la ricerca di attori, sceneggiatori e registi.

Il co-fondatore di Pure Flix, David White, ha anche dichiarato che Michael Scott è stato in Thailandia per intervistare i sommozzatori e altri membri del soccorso sulla scena. Scott dice che sua moglie era amica del sommozzatore volontario di salvataggio Saman Kunan, l'ex SEAL della marina thailandese morto la scorsa settimana nel tentativo di posizionare serbatoi di ossigeno nella caverna. Pure Flix è noto per i suoi film basati sulla fede che diffondono il messaggio cristiano, ma Scott sostiene che il film sul salvataggio nella grotta thailandese non sarà un film cristiano e sarà invece una favola ispiratrice.

Ci sono diverse persone che stanno cercando di acquisire i diritti sul salvataggio nelle grotte thailandesi per trasformare la storia in film, libri e programmi televisivi. Se ciò non bastasse, i funzionari del governo stanno già cercando di trasformare il sito in una "attrazione turistica di livello mondiale". Anche se tutto questo è basato sul successo della missione di salvataggio, molti criticano l'intenzione di sfruttare l'incidente per il turismo ed eventuali film considerandole irrispettose nei confronti della vita di Saman Kunan. Indipendentemente da ciò, l'utorità del turismo thailandese ha annunciato che inizieranno a promuovere la grotta per scopi turistici.

