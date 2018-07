Widows di Steve McQueen aprirà il London Film Festival 2018

Di Federico Boni giovedì 12 luglio 2018

Steve McQueen inaugurerà il 62esimo BFI London Film Festival.

Colpaccio del BFI London Film Festival, arrivato alla sua 62esima edizione. La manifestazione londinese verrà infatti aperta il 10 ottobre prossimo dalla premiere internazionale di Widows - Eredità Criminale, attesissimo nuovo film di Steve McQueen dopo l'Oscar vinto con 12 anni Schiavo.

Widows - Eredità Criminale: trailer italiano del dramma 'crime' di Steve McQueen Il regista di "12 anni schiavo" adatta la serie tv crime britannica "Widows" - Al cinema da novembre 2018

Protagonisti della pellicola, che arriverà in Italia il 15 novembre prossimo con 20th Century Fox, Viola Davis, Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Michelle Rodriguez, Colin Farrell ed Elizabeth Debicki. Co-sceneggiato da Gillian Flynn, autrice del romanzo Gone Girl e sceneggiatrice del relativo adattamento firmato David Fincher, Widows non è altro che l'adattamento cinematografico di una serie tv britannica andata in onda negli anni '80.

Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini.

"Sono assolutamente lieto che Widows apra quest'anno il BFI London Film Festival", ha detto McQueen, i cui precedenti film Hunger, Shame e 12 anno Schiavo sono sempre passati per il festival londinese. "Guardavo la versione televisiva britannica del thriller originale di Lynda La Plante, da adolescente negli anni '80, e questo ha avuto un grande impatto su di me, quindi è ora davvero speciale condividere questo film con il pubblico americano."

Fonte: HollywoodReporter