Nightmare Cinema: nuovo trailer dell'antologia horror con Mickey Rourke

Di Pietro Ferraro venerdì 26 aprile 2019

Nightmare Cinema: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'antologia horror di Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura e Alejandro Brugues nei cinema americani dal 21 giugno 2019.



[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo trailer e una locandina dell'antologia horror Nightmare Cinema che presenta Mickey Rourke (The Wrestler, Sin City) che introduce alcune ignare vittime in questo mondo contorto.

Il trailer stesso imposta il fil rouge che lega tutti gli episodi. Il candidato all'Oscar Mickey Rourke è un raccapricciante proiezionista di un cinema che conduce queste povere anime attraverso vari orrori.

"Nightmare Cinema" è incentrato su cinque estranei che sono attratti da un cinema abbandonato e costretti a guardare le loro paure più profonde e oscure scorrere davanti a loro sullo schermo. In agguato da qualche parte nell'ombra di questo cinema c'è un uomo noto semplicemente come "il proiezionista". Questo oscuro figuro preda le loro anime con la sua vasta collezione di film inquietanti che ha acquisito nel corso degli anni. Mentre ogni bobina fa girare la sua sinistra storia, i personaggi scoprono che ci sono dei terrificanti paralleli con le loro vite.

L'antologia fruisce del talento di cinque registi horror: Mick Garris (L'ombra dello scorpione, Riding the Bullet), Joe Dante (Gremlins, L'ululato), David Slade (30 giorni di buio, Hard Candy), Ryuhei Kitamura (Versus, Prossima fermata: L'inferno) e Alejandro Brugues (Juan of the Dead, The ABCs of Death 2). I vari episodi sono intitolati "The Thing in the Woods", "Mirari", "Mashit", "This Way to Egress" e "Dead". Il cast comprende Annabeth Gish (Mystic Pizza), Elizabeth Reaser (Twilight), Maurice Benard (General Hospital), Richard Chamberlain (The Towering Inferno), Sarah Elizabeth Withers (Play by Play) e Zarah Mahler (Major Crimes).

"Nightmare Cinema" debutta nei cinema americani il 21 giugno.

Nightmare Cinema: trailer dell'antologia horror con Mickey Rourke

Cinque grandi registi horror si sono riuniti insieme per una nuova antologia horror dal titolo Nightmare Cinema di cui è diponibile un primo teaser trailer.

Nightmare Cinema consiste in cinque racconti di puro horror e ogni racconto è scritto e diretto da uno di questi cinque registi. L'antologia prodotta da Cinelou Films è composta da cinque cortometraggi diretti da artisti del calibro di Joe Dante, la mente dietro a classici degli anni '80 come Gremlins e L'ululato. Al suo fianco Mick Garris regista di Critters 2, Sleepwalkers e la miniserie tv Shining.

Il gruppo include anche il regista di 30 Giorni di Buio, David Slade, e il giapponese Ryuhei Kitamura regista di Versus, No One Lives e Prossima fermata: L'inferno. A completare questo "dream team" c'è l'argentino Alejandro Brugues regista dello zombie-movie Il cacciatore di Zombie aka Juan of the Dead.

Nightmare Cinema promette di diventare un classico al fianco di altre popolari antologie horror come Creepshow, V/H/S, La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat), L'occhio del gatto e Un salto nel buio (Tales from the Darkside).

Narratore dell'antologia Mickey Rourke (The Wrestler, Iron Man 2, Sin City) che guiderà il pubblico attraverso ciascuno degli incubi che prenderanno forma sullo schermo.

La trama ufficiale del film:



Una serie di individui sfortunati entrano nel teatro decrepito e agghiacciante di Rialto, solo per vedere le loro paure più profonde e oscure che prendono vita sul grande schermo per mano del "Proiezionista", una figura misteriosa e spettrale che detiene l'incubo futuro di tutti coloro che partecipano alle sue proiezioni. Nel momento in cui i nostri avventori realizzano la verità, la fuga non è più un'opzione: una volta che il biglietto è stato strappato, il loro destino è segnato al Nightmare Cinema.

