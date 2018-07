Nightmare Cinema: trailer dell'antologia horror con Mickey Rourke

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Nightmare Cinema: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'antologia horror di Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura e Alejandro Brugues.

Cinque grandi registi horror si sono riuniti insieme per una nuova antologia horror dal titolo Nightmare Cinema di cui è diponibile un primo teaser trailer.

Nightmare Cinema consiste in cinque racconti di puro horror e ogni racconto è scritto e diretto da uno di questi cinque registi. L'antologia prodotta da Cinelou Films è composta da cinque cortometraggi diretti da artisti del calibro di Joe Dante, la mente dietro a classici degli anni '80 come Gremlins e L'ululato. Al suo fianco Mick Garris regista di Critters 2, Sleepwalkers e la miniserie tv Shining.

Il gruppo include anche il regista di 30 Giorni di Buio, David Slade, e il giapponese Ryuhei Kitamura regista di Versus, No One Lives e Prossima fermata: L'inferno. A completare questo "dream team" c'è l'argentino Alejandro Brugues regista dello zombie-movie Il cacciatore di Zombie aka Juan of the Dead.

Nightmare Cinema promette di diventare un classico al fianco di altre popolari antologie horror come Creepshow, V/H/S, La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat), L'occhio del gatto e Un salto nel buio (Tales from the Darkside).

Narratore dell'antologia Mickey Rourke (The Wrestler, Iron Man 2, Sin City) che guiderà il pubblico attraverso ciascuno degli incubi che prenderanno forma sullo schermo.

La trama ufficiale del film:



Una serie di individui sfortunati entrano nel teatro decrepito e agghiacciante di Rialto, solo per vedere le loro paure più profonde e oscure che prendono vita sul grande schermo per mano del "Proiezionista", una figura misteriosa e spettrale che detiene l'incubo futuro di tutti coloro che partecipano alle sue proiezioni. Nel momento in cui i nostri avventori realizzano la verità, la fuga non è più un'opzione: una volta che il biglietto è stato strappato, il loro destino è segnato al Nightmare Cinema.

Fonte: Bloody Disgusting