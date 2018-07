Aspettando i barbari, Mark Rylance protagonista dell'adattamento cinematografico

Di Federico Boni giovedì 12 luglio 2018

Andrea Iervolino e Monika Bacardi produrranno l'adattamento cinematografico di Aspettando i Barbari, acclamato romanzo di J.M. Coetzee.

Il premio Oscar Mark Rylance sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico di Waiting for the Barbarians, romanzo del 1980 del premio Nobel J.M. Coetzee distribuito in Italia da Eunaudi con il titolo Aspettando i barbari. A darne notizia l'Hollywood Reporter.

A dirigere la pellicola il colombiano Ciro Guerra, nel 2016 candidato agli Oscar per El abrazo de la serpiente, con Andrea Iervolino e Monika Bacardi produttori insieme a Michael Fitzgerald e Olga Segura.

Via alle riprese in autunno tra Europa e Nord America. Rylance indosserà gli abiti di un magistrato, fedele servitore che per anni si è concentrato su poche, piccole cose quotidiane: l'amministrazione giudiziaria della sua cittadina di frontiera durante il giorno, la lettura dei classici la sera, gli scavi archeologici nel tempo libero. Per anni, ha applicato la legge senza mettere in forse la propria fedeltà all'Impero, senza consentire ad alcun dubbio di turbare le sue serate con gli amici, le sue notti con le prostitute. Per anni. Finché i barbari non cominciano a premere lungo la frontiera - o almeno, così dicono nella capitale; finché due di quei barbari non vengono catturati e torturati. Il magistrato, all'improvviso, si trova a confrontarsi con la realtà: con la violenza, con il pregiudizio, perfino con l'amore. E da suddito dell'Impero si trasforma in nemico, da giudice in imputato - senza mai avere la certezza di battersi per una causa giusta, o di resistere a una causa ingiusta: "Qualcosa mi ha guardato dritto in faccia e io ancora non la vedo".