Black Widow, Cate Shortland dirigerà lo spin-off con Scarlett Johansson

Di Federico Boni venerdì 13 luglio 2018

Scarlett Johansson tornerà ad essere Vedova Nera in un film tutto suo.

Dopo aver monitorato circa 70 nomi, la Marvel ha trovato il nome adatto per dirigere lo spin-off Avengers interamente dedicato a Black Widow. Si tratta di Cate Shortland, 49enne regista australiana fino ad oggi vista in sala con Somersault, Lore e Berlin Syndrome. A darne notizia l'Hollywood Reporter.

La Shortland ha battuto in volata Amma Asante e Maggie Betts, oltre a Melanie Laurent e Kimberly Peirce. Ad incidere sulla scelta, probabilmente, la stessa Scarlett Johansson, impressionata da Lore, dramma del 2012 con protagonista femminile acclamato dalla critica. Jac Schaeffer ha scritto lo script più recente per Black Widow, che diverrà così il 2° titolo Marvel con protagonista femminile dopo Captain Marvel, in uscita l'8 marzo 2019.

Vedova Nera, il cui vero nome è Natalia Alianovna Romanova, è stata creata da Stan Lee, N. Korok e Don Heck. Assassina biopotenziata arruolata nel servizio di sicurezza sovietico KGB, nonché punta di diamante dello spionaggio del suo paese durante la guerra fredda, Vedova Nera è stata a lungo avversaria di Iron Man e dei Vendicatori, prima di divenire a sua volta una supereroina, membro sia dei Vendicatori che dello S.H.I.E.L.D.

Il suo esordio cinematografico in In Iron Man 2 (2010), per poi farsi rivedere in Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War.