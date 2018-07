Il Mago di Oz, arriva il cartoon Warner con protagonista Toto

Di Federico Boni venerdì 13 luglio 2018

Un cartoon su Il Mago di Oz visto attraverso gli occhi del cane Toto.

Quattro anni dopo il disastroso Il magico mondo di Oz, lungometraggio animato diretto da Will Finn e Dan St. Pierre costato 70 milioni di dollari e in grado di incassarne appena 18 in tutto il mondo, la Warner Bros. ha deciso di riportare Oz e il suo incantato mondo in sala. Ancora una volta sotto forma di lungometraggio animato.

La pellicola si concentrerà sul viaggio a Oz di Dorothy, ma dalla prospettiva del suo cane Toto. Ad occuparsi dello script Mark Burton, chiamato ad adattare Toto, libro per bambini dello scrittore Michael Morpurgo, autore di War Horse.

Il film della Warner Animation Group sarà prodotto da Jared Stern e Winsor Yuan attraverso la loro A Stern Talking To. Burton ha lavorato con la Aardman, mettendo mano a Shaun the Sheep e Early Man, ma tra i suoi crediti da sceneggiatore troviamo anche Gnomeo & Juliet e Madagascar.

Fonte: HollywoodReporter