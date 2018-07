Joaquin Phoenix parla del nuovo film del Joker

Di Pietro Ferraro venerdì 13 luglio 2018

Dopo l'annuncio ufficiale di una nuova storia di origine per il Joker, Joaquin Phoenix parla del suo ruolo nei panni dell'iconico villain DC.

Dopo l'annuncio ufficiale di Warner Bros. che ha confermato Joaquin Phoenix come il Joker in una nuova storia di origine diretta da Todd Phillips, l'attore ha rilasciato una nuova intervista al sito Collider in cui ha spiegato come è stato coinvolto nel film sulle origini del Joker e come sta affrontando un ruolo così impegnativo.

Phoenix ha ammesso che ci vuole un po' per considerare il processo ogni volta che assume un ruolo e questa volta non è stato diverso. Ha poi detto di essere entusiasta di lavorare con Todd Phillips e che il film è unico e che lo spaventa.

Prendo sempre molto tempo e considerazione quando prendo decisioni su cosa lavorerò, quindi, in un certo senso, il processo ovviamente consiste nel leggere la sceneggiatura e incontrare il regista e poi continuando ad avere incontri e discussioni con Todd (Phillips). Penso che sia molto impressionante e sembra avere una comprensione molto interessante di questo mondo e di ciò che sta cercando di dire, e quindi c'è qualcosa di molto interessante in questo e nel lavorare con lui in questo particolare progetto. Lo sento come qualcosa di unico, e in qualche modo è un mondo a parte, e forse, soprattutto, mi spaventa la paura che possa far emergere qualcosa di me che non mi piace, questa potrebbe essere la cosa che spaventa di più.

A Joaquin Phoenix è stato anche chiesto se avesse guardato una qualsiasi delle reazioni dei fan online al suo casting nel nuovo film del Joker o pensato a ciò che i produttori volevano. Joker è uno dei personaggi più iconici nella storia dei fumetti e del cinema, quindi Phoenix ammette che c'è stata una certa pressione nel prendere il ruolo. Alla fine ammette che è meglio cercare di ignorare le aspettative dello studio e dei fan in modo da concentrarsi totalmente sulla parte e farla sua.

È una versione ingigantita di quello che hai a che fare nel lavoro di attore. Quindi, quando ottieni una sceneggiatura, ovviamente, ne parli con lo sceneggiatore che di solito per me è anche il regista, da diversi anni lavoro con registi che sono scrittori e registi, e hanno le loro aspettative, e hanno immaginato cose nella loro testa, e hanno immaginato diversi attori, e improvvisamente accetti il ruolo e quindi c'è questo momento di ansia, e ti chiedi: sarò all'altezza delle loro aspettative? E ad un certo punto devi solo farlo tuo, non posso considerare chi avrebbero voluto prima di te o che cosa fosse il film sei mesi fa, si tratta di ora e di trovare la mia strada. E così in qualche modo è una sensazione già provata in precedenza, ma la si percepisce ingigantita perché non sono solo le aspettative di una persona, ma quello che mi stai dicendo è che ce ne sono almeno una dozzina.

Alla domanda su quale tipo di film sarà la nuova storia di origine del Joker, Joaquin Phoenix è riluttante a classificarlo. Ribadisce che che si tratta di qualcosa di "unico" e che non pensa che sia un film da grande studio o un film di supereroi. Ancora una volta elogia il regista Todd Phillips e la sua visione per il personaggio, che è praticamente ciò che alla fine ha spinto Phoenix a firmare per il ruolo.

Non classificherei questo come un qualsiasi genere, non direi che si tratta di un film di supereroi o di un film di un grande studio...è qualcosa di unico, e penso più di ogni altra cosa, e probabilmente la cosa più importante, è che Todd sembra molto appassionato e molto generoso, ed è davvero eccitante. Penso che, sotto l'eccitazione di questi film e la loro dimensione, ci siano questi personaggi incredibili che si occupano di conflitti reali e che a volte sono scoperti ed esposti, e qualche volta non lo sono, e così ho sempre pensato che ci fossero personaggi nei fumetti che erano davvero interessanti e meritavano l'opportunità di essere studiati, e quindi penso che sia ciò che di attraente Todd vede in questa idea.

Durante l'intervista Joaquin Phoenix ha affermato di aver avuto effettivamente un'idea di come poteva essere un progetto come il film sulle origini del Joker qualche anno fa, ma ha detto di non aver mai considerato il Joker perché era già stato interpretato in precedenza. Phoenix però aveva già pensato ad un film a basso costo su un villain dei supereroi.

Tre o quattro anni fa ho chiamato il mio agente e ho detto perché non vogliono prendere uno di questi personaggi da solo e farne un film a basso budget, uno studio sul personaggio, e perché non prendere uno dei cattivi? E ho pensato, non posso fare il Joker, perché, sai, è solo che non potevo fare quel personaggio perché era appena stato fatto. Quindi stavo cercando di pensare ad altri personaggi, e lui ha detto che avrebbe organizzato una riunione generale con la Warner Bros. E ho detto che non sarei andato, non potevo andare ad una riunione generale. Quindi me ne sono completamente dimenticato, e poi ho sentito parlare di questa idea, ero molto eccitato al pensiero, questo è il tipo di esperienza che volevo avere, con un film basato su un personaggio dei fumetti. Mi sembrava di avere qualcosa da offrire sullo schermo.

A seguire trovate una versione del Joker di Joaquin Phoenix immaginata dal noto artista BossLogic, noto per creare versioni non ufficiali, ma decisamente suggestive di ruoli cinematografici basati su personaggi dei fumetti utilzzando notizie di casting, e in questo caso anche il Joker versione Phoenix è davvero notevole.

La produzione del film del Joker, che non ha ancora un titolo ufficiale e pare trarrà ispirazione dal film "Re per una notte" di Martin Scorsese, inizierà a settembre e fruirà di un budget di circa 55 milioni di dollari. Il progetto sarà realizzato nell'ambito di una nuova etichetta cinematografica ancora da annunciare, creata per i film DC della Warner Bros. che consentirà di realizzare diversi tipi di progetti al di fuori della continuità dell'Universo Esteso DC. Quindi questo nuovo film non sarà collegato a film come Suicide Squad e Justice League, titoli collegati invece al Joker di Jared Leto.

Fonte: Collider