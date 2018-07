Il Labirinto del Fauno: nuova action figure NECA del film di Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro venerdì 13 luglio 2018

NECA annuncia una nuova action figure ispirata al classico "Il Labirinto del Fauno" di Guillermo del Toro.

Prima dell'Oscar con La Forma dell'Acqua - The Shape of Water e lo spettacolare Pacific Rim, il regista Guillermo del Toro aveva già trovato un posto nel cuore dei fan del genere horror girando nell'ordine: la ghost-story La spina del diavolo, adattando il fumetto Hellboy, dirigendo il sequel Blade II e soprattutto narrando la sua personale versione di "Alice nel paese della meraviglie" con l'acclamato Il Labirinto del Fauno, un cupissimo gioiello fantasy premiato con tre Oscar: miglior fotografia, miglior scenografia e miglior trucco.

Guillermo del Toro diventa un'action figure NECA in arrivo al Comic-Con 2018 NECA ha annunciato una nuova linea di action figures ispirate ai film di Guillermo del Toro che includerà una esclusiva figure che ritrae il regista.





Tanto tempo fa, nel regno sotterraneo, dove la bugia, il dolore, non hanno significato, viveva una principessa che sognava il mondo degli umani. Sognava il cielo azzurro, la brezza lieve e la lucentezza del sole. Un giorno, traendo in inganno i suoi guardiani, fuggì. Ma appena fuori, i raggi del sole la accecarono, cancellando così la sua memoria. La principessa dimenticò chi fosse e da dove provenisse. Il suo corpo patì il freddo, la malattia, il dolore, e dopo qualche anno morì. Nonostante tutto, il Re fu certo che l'anima della principessa avrebbe, un giorno, fatto ritorno, magari in un altro corpo, in un altro luogo, in un altro tempo. L'avrebbe aspettata, fino al suo ultimo respiro. Fino a che il mondo non avesse smesso di girare.

In una tormentata Spagna del 1944 post-guerra civile, con Francisco Franco saldamente al potere, seguiamo le vicissitudine della piccola Ofelia, una ragazzina che ha creato una dimensione "altra" come suo rifugio, un labirinto in cui perdersi per sfuggire alla crudeltà della guerra che ha invaso il mondo reale e la propria famiglia, rendendolo invivibile. Purtroppo una volta che gli adulti ne trovano l’accesso, il mondo fantastico costruito da Ofelia si sgretola di fronte alla crudeltà, e la morte sembra l’unica via d’uscita, l’unico modo per sfuggire al trauma della guerra e al furto dell’infanzia.

NECA ha rivelato nuove immagini dell'action figure del "Fauno", la creatura interpretata nel film da Doug Jones, attore specialista in ruoli di creature fantastiche, vedi l'Abe Sapien di "Hellboy", l'alieno Saru nella nuova serie tv Star Trek: Discovery e la "creatura" anfibia del film "La forma dell'acqua - The Shape of Water".

NECA stavolta si è superata con questa nuova action figure della linea "The Guillermo del Toro Signature Collection" dedicata alle opere del regista messicano. una figure che ritrae il Fauno (The Pale Man) di Doug Jones dai dettagli impressionanti, completamente articolata e fornita con il trono che appare nel film.

Fonte: NECA