Jim Jarmusch: iniziate le riprese del suo prossimo film sugli zombie

Di Antonio Maria Abate venerdì 13 luglio 2018

Bill Murray non interpreterà alcuno zombie nel prossimo film a tema di Jim Jarmusch, le cui riprese sono appena cominciate a New York

La notizia giunse anzitutto da Bill Murray, in via non ufficiale dunque, circa quello che sarà il prossimo film di Jim Jarmusch. Si tratta di uno zombie movie, la qual cosa non dovrebbe far storcere il naso a priori, a maggior ragione se si pensa ad Only Lovers Left Alive, una variazione a tema vampiri oltremodo gradita. Ora The Film Stage, che a sua volta riporta delle foto apparse sul Daily Mail, ci conferma che Adam Driver, Bill Murray, Selena Gomez, Chloë Sevigny e Austin Butler sono a New York per girare.

All'inizio dell'anno proprio Murray aveva fornito un titolo (The Dead Don’t Die) e il nome di altri componenti del cast, ossia Rosie Perez e Daniel Craig (quest'ultimo assente nelle foto). Se dobbiamo credergli quanto al fatto che non interpreterà uno zombie, nondimeno il nostro pare essersi sbagliato sul titolo, dato che il film è attualmente in lavorazione sotto il nome di Kill The Head.

È curioso che, in un'intervista concessa a Metro nel dicembre 2016, Jarmusch, interrogato sul perché in Paterson i due protagonisti a un certo punto guardassero L'isola delle anime perdute, ha rivelato che in realtà aveva pensato di ricorrere ad un film anni '70 sugli zombie. Casuale o meno, si tratta di uno di quegli episodi a loro modo rivelatori. Non resta che attendere novità a riguardo, sebbene sia lecito immaginare il prossimo lavoro di Jarmusch pronto per giocarsi le proprie carte in vista di Cannes 2019.