Stasera in tv: "La strana vita dei miei vicini" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 14 luglio 2018

Rai 2 stasera propone La strana vita dei miei vicini (A Neighbor's Deception), film thriller del 2017 diretto da Devon Downs e Kenny Gage e interpretato da Ashley Bell, Tom Amandes, Gates McFadden e Adam Mayfield.





Cast e personaggi

Ashley Bell: Chloe Anderson

Tom Amandes: Gerald Dixon

Gates McFadden: Dr. Constance Abrams

Adam Mayfield: Michael Anderson

Cosima Cabrera: Cynthia

William Christian: Dean O'Brien

Isabella Hofmann: Cheryl Dixon

Marissa Labog: Caroline Rooker

Kathleen Noone: Abigail

Wolfgang Weber: David

Ben Whalen: James Rooker





La trama

Chloe e Michael (Ashley Bell e Adam Mayfield) si trasferirono dalla città in periferia. Mentre Michael trascorre lunghe ore in ufficio, Chloe deve far fronte ad un senso d'isolamento e ad un inquietudine crescenti. Quando Chloe scopre che il vicino Gerald (Tom Amandes) è uno psicologo in pensione, inizia delle sessioni di terapia con l'uomo, ma più apprende sul suo salvatore apparentemente altruista, più inizia a temere per la sua sicurezza.





Curiosità