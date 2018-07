Metal Gear Solid: Jordan Vogt-Roberts rivela concept art ufficiale

Di Pietro Ferraro sabato 14 luglio 2018

Il regista Jordan Vogt-Roberts celebra 31 anni di "Metal Gear" e condivide il primo di 31 concept art creati per il film.

Jordan Vogt-Roberts sta lavorando ad un potenziale film live-action di Metal Gear Solid. Il progetto è in lavorazione da diversi anni, ma gli aggiornamenti ufficiali sono arrivati con il contagocce.

Il regista di Kong: Skull Island è un grande fan della saga di videogiochi e si sta impegnando con il massimo dell'entusiasmo per questo progetto. Vogt-Roberts ha rivelato un concept art, che è il primo di una serie di 31 illustrazioni che verrano condivise quotidianamente. Il regista ha anche pubblicato un video che celebra il 31° anniversario del gioco originale "Metal Gear".

Segui e ritwitta questo thread per celebrare il 31° anniversario del METAL GEAR di HIDEO_KOJIMA_EN con 31 concept art mai visti prima, sintonizzati ogni giorno per nuovi aggiornamenti...Alcune sorprese lungo il cammino...Unisciti a me con hashtag #METALGEAR31st.

Il video porta un messaggio dal colonnello Campbell che rivela che riguardo al film: "i dati sono andati persi dietro le linee nemiche". Ma niente paura visto che Snake è impegnato a recuperarli. Potremo ottenere un aggiornamento più consistente sul film di "Metal Gear Solid" nel corso di questo mese, ma il video è principalmente concepito per celebrare l'uscita del gioco originale di Hideo Kojima su MSX 31 anni fa. "Metal Gear" ha inventato il genere di gameplay noto come "stealth" e ha portato a uno dei franchise di videogiochi più amati e celebrati di sempre. In un altro tweet, Jordan Vogt-Roberts ha rivelato la prima illustrazione con il seguento commento.

GIORNO 1 di # METALGEAR31st. Ci saranno molte bellissime + folli + immagini iconiche a venire...ma voglio iniziare con questo pezzo di Nick Foreman. Il legame che abbiamo formato via mech ha rafforzato il fatto che dovremmo affermare con forza il nostro amore per questo franchise, in quanto possiamo trovare amici e collaboratori nel processo.

Questa prima illustrazione rivela una visione cinematografica di alcune immagini familiari. Vediamo un soldato e un mech gigante in una base militare. Il video chiarisce che si tratta semplicemente di un concept art e che non è necessariamente pensato per rappresentare ciò che sarà o non sarà nel film di Metal Gear Solid. Tuttavia, rappresenta la visione di Jordan Vogt-Roberts e, anche se è un concept art, è abbastanza chiaro che Vogt-Roberts ha un'idea ben precisa di quello che vuol portare sullo schermo.

Lo scorso novembre Derek Connolly, co-sceneggiatore di Jurassic World, è stato coinvolto nella sceneggiatura per l'adattamento. Per ora non esiste una parola ufficiale dallo studio su una data di uscita e non c'è stato alcun via libera per la produzione di un film Metal Gear Solid.

