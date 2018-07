Jurassic Park: Mondo rivela il gioco da tavolo ufficiale del film

Di Pietro Ferraro sabato 14 luglio 2018

Mondo rivela immagini e dettagli sul gico da tavolo ufficiale del film "Jurassic Park".

A novembre dello scorso anno Mondo ha annunciato lo sviluppo di un gioco da tavolo di Jurassic Park, ora possiamo dare un primo sguardo al gioco, ufficialmente intitolato Jurassic Park: The Chaos Gene. Nel gioco da tavolo con miniature, i giocatori prendono il controllo di una fazione nel parco e fanno tutto il necessario per uscirne tutti interi. I giocatori avranno anche la possibilità di impersonare i dinosauri. Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma il gioco dovrebbe essere disponibile in tempo pr le festività natalizie.

In "Jurassic Park: The Chaos Gene" i giocatori potranno scegliere tra 4 fazioni. C'è la InGen Corporation, i visitatori del parco, i raptor e persino il T-Rex. Ognuna della miniature è incredibilmente dettagliato e faranno la gioia degli appassionati. Il gioco consente la partecipazione fino ad un massimo di 4 giocatori, e tutti dipenderanno dalle abilità che metterano in campo per sopravvivere.

Luke Byers, direttore creativo di Mondo Games, ha rilasciato un commento sul gioco in arrivo.

Nel nostro approccio a Jurassic Park: The Chaos Gene, abbiamo preso molti dei nostri elementi preferiti di un tradizionale gioco da tavolo stile dungeon crawler e li abbiamo uniti con uno dei nostri film preferiti di tutti i tempi. L'obiettivo era creare qualcosa di veramente unico e incredibilmente divertente da giocare.

Per quanto riguarda le fazioni scelte in "Jurassic Park: The Chaos Gene", hanno tutte diversi punti di forza e debolezza. A seconda della fazione scelta, il giocatore avrà un approccio ed un'esperienza molto diversi rispetto al resto dei giocatori. Il Tyrannosaurus Rex è veloce e metodico, ma dall'impatto devastante. I Raptor sono astuti, intraprendenti e adattabili. I visitatori del parco sono intimoriti dal parco e terrorizzati dalla sua natura distruttiva che li circonda mentre la InGen è disposta a tutto pur di mantenere il parco in funzione.

Mondo sarà presente al Comic-Con di San Diego che prende il via la prossima settimana, Il gioco sarà in mostra presso lo stand Mondo, con i visitatori della convention che potranno acquistare un'espansione del gioco in esclusiva per la convention.

Per ulteriori informazioni su disponibilità e pre-ordini vi segnaliamo il sito ufficiale del gioco.

Fonte: Mondotees / IGN