Stasera in tv: "The Boss" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 15 luglio 2018

Italia 1 stasera propone "The Boss", film commedia del 2016 diretto da Ben Falcone e Melissa McCarthy e interpretato da Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage e Kathy Bates.





Cast e personaggi

Melissa McCarthy: Michelle Darnell

Kristen Bell: Claire Rawlings

Peter Dinklage: Renault

Ella Anderson: Rachel Rawlings

Tyler Labine: Mike Beals

Kathy Bates: Ida Marquette

Timothy Simons: Stephan

Annie Mumolo: Helen Creegan

Kristen Schaal: Sandy

Cecily Strong: Dana Dandridge

Cedric Yarbrough: Tito

Margo Martindale: Suor Agnes Illuminata

Ben Falcone: Marty

T-Pain: sè stesso

Doppiatori italiani

Francesca Guadagno: Michelle Darnell

Valentina Mari: Claire Rowlings

Mauro Gravina: Renault

Alice Porto: Rachel Rowlings

Roberto Gammino: Mike Beals

Vittoria Febbi: Ida Marquette

Tiziana Avarista: Helen Creegan

Micaela Incitti: Sandy

Laura Romano: Dana Dandridge

Roberto Draghetti: Tito

Paila Pavese: Suor Agnes Illuminata

Andrea Ward: Marty





La trama

Melissa McCarthy interpreta Michelle Darnell, una imprenditrice di successo finita in prigione per insider trading. Rilasciata sei mesi dopo e forzata a trasferirsi da una sua antica dipendente che lei era solita tormentare (Kristen Bell), trascorrerà molto tempo con la figlia di quest’ultima e deciderà di creare una nuova impresa di produzione di dolci al cioccolato.





Il nostro commento

Melissa McCarthy è un talento indiscusso, ma stavolta la vis comica dell'attrice all'insegna del politicamente scorretto non basta a sostenere una sceneggiatura che regala poche risate, a fronte di gag in gran parte poco ispirate.

The Boss nasce da un personaggio creato dalla McCarthy in formato sketch durante i suoi studi di recitazione e improvvisazione, ma la versione da grande schermo sembra mancare di consistenza, a tal punto che anche la "cattiveria", parte di spicco della caratterizzazione appare annacquata e davvero poco ficcante nel suo complesso.

"The Boss" vorrebbe graffiare e invece finisce per dare qualche timido scappellotto peccando in un elemento fondamentale per questo genere di commedie, quel politicamente scorretto troppo spesso "urlato" o come in questo caso palesemente troppo addomesticato.





Curiosità