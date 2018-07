Stasera in tv: "Chiamatemi Helen" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 15 luglio 2018

Rai stasera propone "Chiamatemi Helen", commedia drammatica del 2015 diretto da Gregor Schnitzler con Heino Ferch, Jannik Schümann, Winnie Böwe e Kyra Sophia Kahre.





Cast e personaggi

Heino Ferch: Tobias Wilke

Jannik Schümann: Finn Wilke / Helen Wilke

Winnie Böwe: Diana Calis

Kyra Sophia Kahre: Jasmin Thalheimer

Judith Rosmair: Gabi Schäfer

Timur Bartels: Adrian Peschel

Zoe Moore: Louisa Atalay

Özgür Karadeniz: Boris Atalay

Sanne Schnapp: Petra Atalay

Thilo Prothmann: Helge Schott

Milena Dreißig: Mimi Schott

Rafael Gareisen: Christopher Funke

Hauke Petersen: Theo Kalkbrenner

Luc Feit: Dr. Noak

Beatrice Richter: Frau Wilke





La trama

Il sedicenne Finn Wilke (Jannik Schümann) vive a Berlino con il padre Tobias (Heino Ferch), la cui moglie è morta tre anni prima in un incidente. Il padre manda a vivere Finn per un anno all'estero con sua zia a San Francisco. Quando Tobias torna a prendere il figlio un anno dopo, si trova di fronte ad una giovane donna di nome Helen, nella quale riconosce lentamente suo figlio. Helen informa suo padre che si è sempre sentita nel corpo sbagliato, e più tardi si scoprirà che sia la sua defunta madre, sia la fidata professoressa Diana Calis conoscevano il destino di Finn. Il soggiorno all'estero è stato programmato in modo che Helen potesse finalmente vivere la sua vera identità di genere. In precedenza Finn aveva iniziato la terapia ormonale sostitutiva, che avrebbe dovuto ritardare lo sviluppo sessuale durante la pubertà, e ora si sta preparando per l'ultima fase che culminerà nell'operazione per il cambio di sesso. Helen è determinata, ma per il padre è davvero difficile accettare una situazione a cui non è preparato e che soprattutto non riesce a comprendere.





Curiosità