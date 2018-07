Spider-Man - Un nuovo universo: nuovi set di giocattoli Hasbro

Di Pietro Ferraro lunedì 16 luglio 2018

Hasbro ha rivelato la sua nuova linea di giocattoli ispirati al film d'animazione "Spider-Man - Un nuovo universo".

"Spider-Man - Un nuovo universo" vede protagonista l'adolescente Miles Morales durante il suo percorso per diventare l'eroico Spider-Man. Miles viene addestrato al suo compito di supereroe dal Peter Parker di un universo alternativo e si unisce ad altre versioni alternative di Spider-Man per affrontare i "supercattivi" del film che includono Green Goblin, Prowler e Kingpin.

La nuova linea di giocattoli di "Spider-Man - Un nuovo universo" include il set "Super Collider" da 39,99$ che rivela Kingpin e un gigantesco Green Goblin mutante. Il set include anche un'action figure di Miles Morales munito di lanciamissili. Il set, insieme al resto della linea, saranno disponibili per l'autunno.

Parte della linea include anche alcune action figures da 15 cm acquistabili separatamente, tra queste una figure di Prowler. La linea da 15 cm comprende anche Miles Morales, Peter Parker e Spider-Gwen, con ulteriori personaggi che dovrebbero essere annunciati in un secondo momento. Ogni figure dispone di 7 punti di articolazione ed è venduta a 9,99$. Per i fan che hanno dato il via al conto alla rovescia per l'uscita del film, Hasbro ha preparato anche uno speciale calendario che conterrà adesivi e 14 mini-figures.

Incluse nella linea Hasbro anche le figures "Shock Strike Miles Morales" da 60$ che spara proiettili ed emette suoni e una versione da 30 cm di Miles Morales della "Titan Hero Series".

"Spider-Man - Un nuovo universo" è diretto da Phil Lord e Chris Miller (Piovono Polpette, The Lego Movie) e arriva nei cinema italiani il 20 dicembre 2018.

I must say, the Green Goblin they have for Into The Spider-Verse looks better than any of the Green Goblins we had in the movies so far. pic.twitter.com/k8TkPeFRvf — Miles MRohales (@Rohan_311) 12 luglio 2018

my favorite thing about the new Spider-Man: Into the Spider-Verse toys is that they've turned the Kingpin into an absolute unit pic.twitter.com/2rZtLiyvCS — James Whitbrook (@Jwhitbrook) 10 luglio 2018

Hasbro’s Spider-Man: Into the Spider-Verse Toys Let You #Dress Like Spider-Gwen and Miles Morales https://t.co/jdEt6RFEUr pic.twitter.com/ogJs7UGo1R — Le monde du Fun (@MondeDuFun) 10 luglio 2018

Fonte: FanBoyFactor / BleedingCool