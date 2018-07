The End? L'inferno fuori - trailer dello zombie movie prodotto dai Manetti bros.

Di Pietro Ferraro lunedì 16 luglio 2018

The End? L'inferno fuori: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror prodotto dai Manetti bros. nei cinema italiani dal 14 agosto 2018.

Dopo le tappe al FrightFest di Londra e alla Festa del Cinema di Roma, il 14 agosto arriva nei cinema d'Italia l'horror The End? L'inferno fuori, uno zombie movie tutto italiano diretto da Daniele Misischia, prodotto dai Manetti bros. e interpretato da Alessandro Roja, meglio noto come il "Dandi" nella serie tv Romanzo Criminale di Stefano Sollima.





In una Roma frenetica e più congestionata del solito, Claudio (Alessandro Roja), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l’inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l’istinto di sopravvivenza potrà contrastare l’apocalisse ormai inevitabile.

Il cast è completato da Euridice Axen, Claudio Camilli, Carolina Crescentini, Benedetta Cimatti, Roberto Scotto Pagliara, Giada Caruso e Massimo Triggiani.

Quando insieme ai nostri compagni di avventura, la Beta e Carlo Macchitella, abbiamo creato Mompracem abbiamo seguito il motto di Spiderman "a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità". E dato che produrre è una grande responsabilità, la scelta del nostro primo film assumeva una particolare importanza. Abbiamo conosciuto Daniele Misischia ad un festival diversi anni fa. Ha lavorato con noi come operatore e regista di seconda unità per molti anni. L'anno scorso ci ha portato una sceneggiatura che ci ha subito convinto. Insieme a Rai Cinema lo abbiamo prodotto. Crediamo che "The end? L’inferno fuori" risponda alla nostra scommessa produttiva: un horror di qualità. Manetti bros. - Produttori

Daniele Misischia, regista romano classe 1985, esordisce dirigendo piccoli corti indipendenti di genere e una serie di Fan-Movie ispirandosi ad importanti saghe videoludiche (“Silent Hill: Innocence”, “Resident Evil: Underground”). Misischia in seguito inizia a collaborare con i Manetti bros. come operatore e regista di seconda unità nelle serie tv Il Commissario Rex e L'ispettore Coliandro. "The end? L’inferno fuori" è il suo primo lungometraggio.

“The end? L’inferno fuori” è un esperimento, quello di riuscire a raccontare una storia di tensione, paura e suspense rimanendo chiusi tra le quattro mura metalliche di un ascensore. Un progetto complicato e a volte ostico ma sicuramente divertente e stimolante. I film con un’unica location mi sono sempre piaciuti, darsi un enorme limite per poter creare qualcosa di originale. L'idea era quella di rinchiudere un personaggio in un piccolo ambiente per poi far dimenticare al pubblico che il film è solo lì. In fase di scrittura è necessario mantenere alta la concentrazione sul personaggio e sulle disgrazie che gli capitano, quindi, con buona fantasia, creare una serie di situazioni sempre più pericolose e di conflitto, andando a sfociare in momenti puramente d'azione Daniele Misischia - Regista

"The End? L'inferno fuori" è prodotto dalla Mompracem, dei Manetti bros., Carlo Macchitella e Beta, con Rai Cinema e distribuito nelle sale da 01 Distribution.