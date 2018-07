Uncharted: ecco il fan film di 15 minuti con Nathan Fillion

Di Antonio Maria Abate lunedì 16 luglio 2018

Drake in versione live action nel fan film con Nathan Fillion dedicato alla saga di Uncharted

In attesa di capire come si evolverà il film diretto da Shawn Levy e con Tom Holland giovane Nathan Drake, c’è chi non se l’è fatto ripetere due volte ed ha proceduto per i conti propri. Nathan Fillion interpreta infatti Drake nel cortometraggio dedicato in maniera del tutto indipendente ad Uncharted.

Questo significa che tanto Sony quanto Naughty Dog, sviluppatore della nota saga apparsa per la prima volta su PlayStation 3 nel 2007, non c’entrano nulla in questo caso. Insieme a Fillion ci sono Stephen Lang nei panni Victor "Sully" Sullivan e Mircea Monroe in quelli di Elena Fisher.

Così per com’è il fan film funge un po’ da prologo a quello che potrebbe essere un lungometraggio a tutti gli effetti, tanto che per la rete non pochi utenti ne stanno chiedendo a gran voce l’estensione. Chissà che non si ricorra al crowdfunding, sebbene a occhio e croce potrebbe rivelarsi insufficiente il ricorso a quest’unica misura.

In merito a questo corto di quindici minuti, il regista canadese Allan Ungar ha dichiarato:

Sono un grande fan della saga dall’inizio, nel 2007. Ero ancora a scuola ma ricordo di aver pensato che questa saga avrebbe cambiato sia il panorama videoludico che il modo di percepire questo tipo di storytelling. Nonostante le varie parti fossero sempre divertenti e creative, ciò che mi prese davvero furono l’importantza del personaggio e la storia. Eri in grado di vestire i panni di qualcuno che rappresentava tutto ciò che amiamo negli eroi, compreso i difetti. Negli anni ho sempre pensato che qualora Uncharted fosse stato adattato in forma di film o serie TV, solo un attore avrebbe potuto impersonarlo. Sembra che non fossi l’unico a pensarlo.

Il riferimento è ovviamente a Fillion, il quale su Instagram ha ringraziato il regista per avergli permesso di togliersi questo sfizio, oltre che gli immancabili ringraziamenti di rito a Naughty Dog per aver dato vita alla saga.