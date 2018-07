Don't Leave Home: trailer e poster dell'horror gotico di Michael Tully

Di Pietro Ferraro lunedì 16 luglio 2018

Don't Leave Home: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael Tully nei cinema americani il 14 settembre 2018.

Disponibili trailer e poster Don't Leave Home, un film horror scritto e diretto da Michael Tully (Septien) che uscirà nelle sale americane il 14 settembre 2018.

"Don't Leave Home" è descritto come "un film horror psico-religioso d'atmosfera e imprevedibile" su una artista americana ossessionata da una inquietante leggenda metropolitana irlandese. Ossessionata dall'origine del mito, l'artista finisce nella tenuta di un pittore solitario in Irlanda.





Dopo aver recentemente presentato la sua nuova mostra di sculture sulle leggende metropolitane irlandesi, l'artista Melanie Thomas viene contattata da Padre Alistair Burke, un solitario prete irlandese che, secondo la leggenda, una volta dipinse il ritratto di una giovane ragazza scomparsa il giorno stesso che la sua immagine svaniva dal dipinto. Ora, convocata da Burke e dal suo gruppo nella campagna irlandese per una speciale commissione d'arte, Melanie accetta con entusiasmo l'offerta, senza considerare che alcune leggende metropolitane potrebbero essere vere.

Il film vede la partecipazione di Anna Margaret Hollyman (Sleeping with Other People), Helena Bereen (Hunger) e Lalor Roddy (Grabbers) ed è prodotta da Jeffrey Allard (Non aprite quella porta), Walter S. Hall (Entertainment), George M. Rush (Sorry To Bother You) e Ryan Zacarias (A Ciambra).

Fonte: IndieWire